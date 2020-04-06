Gazetecilerden meslektaşları için kampanya: ‘Evde kalsak da sessiz kalmayacağız’

AKP ve MHP’nin hazırladığı Ceza İnfaz Kanununda değişiklik öngören 2. yargı paketi, koronavirüs salgını yüzünden geçen hafta apar topar Meclise sunuldu. Salgına rağmen bazı tutukluların yararlandırılmadığı çalışma tartışmalara neden oldu. Tartışmaların gölgesinde Meclis Adalet Komisyonundan geçti. Önümüzdeki hafta Genel Kurula gelmesi beklenen paket, tutuklu gazetecileri ve siyasi tutukları kapsamaması yüzünden çokça eleştirildi. Genel Kuruldaki oylama öncesi, gazeteciler meslektaşları için kampanya başlattı.





GAZETECİLERDEN DESTEK

Haberin Var Mı insiyatifi tutuklu gazeteciler için sosyal medyada başlattığı kampanyaya bir çok gazeteci de ‘Evde kalsak da sessiz kalmayacağız’ diyerek destek verdi. Haberin Var Mı insiyatifinin #GazetecilerÖzgürOlsun etiketiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ”Türkiye ev hapsinde. Büyükşehirler karantinada. Pek çok gazeteci haber merkezlerinde, sokaklarda. 100’den fazlası ise demir parmaklıklar ardında, hapishanelere virüs bulaşmasın diye, virüs girmeden çıkar mıyım diye umutla bekliyor” ifadeleri kullanıldı.