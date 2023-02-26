İnşaat ustasının söyledikleri olay oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık büyük depremler sonrası 11 il etkilendi. Depremde etkilenen illerden geriye enkaz yığınları kaldı. Yeni binaların yıkıldığı depremde insanlar inşaat sektörünün durumunu sorgular oldu.





"KENDİ YAPTIĞIM BİNADA OTURMAM"

İtirafları şoke eden inşaat işçisi, yapılan hileleri tek tek anlatırken "Kendi yaptığım binada oturmam" itirafında bulundu.





İnşaat ustası sosyal medyada çok paylaşılan konuşmasında şunları söyledi:





"Ben inşaatçıyım. İnşaatları zaten devlet kontrol etmiyor. Denetleme yok. Bir tane mühendis koyuyorlar. Beton nasıl atılıyor, demir nasıl döşeniyor bir sefer geliyor ve bina bitene kadar gelmiyor. Yani o binaya nasıl gireceksin nasıl oturacaksın bilmiyorum. Ben yapıyorum ama kendi yaptığım binada oturmam. Çünkü sağlam değil. Geneli böyle. Demir de çalma var, beton da çalma var, hükümet çalıyor müteahhitler de çalıyor. Hepsi çalan çalana."