Beşiktaş, Antalyaspor maçında fırsat tepti

Dolmabahçe’deki erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Süper Lig’in 14. haftasında oynanması planlanan ancak, Taksim saldırısı ve deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının son anları nefes kesti. Bir golü iptal edilen Beşiktaş, 90+7’de penaltı kaçırınca maç 0-0 sona erdi.





Maçın 4. dakika 17. saniyesinde sahaya atılan oyuncaklar nedeniyle maça kısa bir süre ara verilirken, saha içinde duygu dolu anlar yaşandı. Depremzede çocuklara gönderilecek oyuncaklar toplandıktan sonra maça devam edildi. İlk yarısı düşük tempoda oynanan maçın ikinci yarısında Beşiktaş daha üstün bir futbol sergiledi. Dakika 80’de Tayyip Talha Sanuç’un kafa golü, VAR uyarısıyla iptal edildi. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, Beşiktaşlı futbolcunun topa elle müdahale ettiğini işaret etti.





CENK TOSUN 90+7’DE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Beşiktaş’ın 17 yaşındaki oyuncusu Semih Kılıçsoy, 90+5’te savunma arkasına çok iyi bir pas yolladı. Cenk Tosun kaleciden sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen deneyimli forvet, vuruşu Antalyaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz’e nişanladı ve mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi.





Bu sonuçla ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş, puanını 40 yaptı. Antalyaspor ise 25 puana ulaştı.