Samanyolu Haber /Gündem / Adana’da 'kontrollü' minare yıkımı faciayla sonuçlanacaktı. Yaralılar var /26 Şubat 2023 21:58

Adana’da 'kontrollü' minare yıkımı faciayla sonuçlanacaktı. Yaralılar var

Adana Seyhan'da depremlerde hasar gören Gökoğlu Cami'nin minaresinin 'kontrollü' yıkımı sırasında minareden düşen moloz parçaları nedeniyle yaralananlar oldu.

Yine kontrollü yıkamadılar

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Adana’da birçok binanın yanı sıra 16 caminin minaresi yıkıldı, 146 minarenin ise hasarlı olduğu ve yıkılması gerektiğini belirlendi.

78 MİNARENİN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Artçı depremlerden dolayı büyük tehlike saçan minarelerin yıkılması için çalışmalar başlatıldı. Ekipler, gerekli önlemleri alarak hasarlı minarelerden 78'inin yıkımını gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bulunan Gökoğlu Cami'nin minaresinin 'kontrollü' yıkımı sırasında kontrolsüz bir kaza yaşandı. Yıkılan minarenin parçaları sokağa saçılırken, görevlilerden ve yıkımı izleyenlerden bazıları yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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