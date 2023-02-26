Bahçeli BJK üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Siyah beyazlı taraftarlar da hükümeti istifaya çağırdı.





BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ





Atılan sloganların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.





Kulüp Başkanlarına çağrıda bulunan Bahçeli, “Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir.” ifadelerini kullandı.





BAHÇELİ’DEN İSTİFA KARARI





Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş maçında da ‘istifa’ seslerinin yükselmesinin ardındansa Bahçeli, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden istifa etti.





MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır.”







