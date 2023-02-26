Samanyolu Haber /Gündem / Ali Müfit Gürtuna'dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: Kanal İstanbul fay hattı /26 Şubat 2023 22:17

Ali Müfit Gürtuna'dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: Kanal İstanbul fay hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gürtuna, kendi döneminde bir tane bile gökdelene imza atmadığını belirtirken kendisinden sonra yapılan yanlışları anlattı.

Eski Başkan Gürtuna'dan AKP'yi kızdıracak çıkış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, AKİT TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına katıldı.

Ali Müfit Gürtüna gökdelenlerle ilgili, "Ben nefret ediyorum. Bir tane gökdelen için imza atmadım." derken kendi döneminden sonraki yanlışları anlattı.

Kanal İstanbul'la ilgili sunucun sorularını cevaplayan Ali Müfit Gürtuna, "Rezalet diyorum. Özür dilerim bunu savunanlarda. Kanal İstanbul örtülü fay hattı. İstanbul’u zafiyete uğratacak bir şey. İstanbul'a yeni 2-3 milyon nüfus getirecek bir şey. 2023 vizyonumuza ters. " dedi.
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