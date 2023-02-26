Samanyolu Haber /Gündem / 61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri çalındı ve satıldı mı? /26 Şubat 2023 22:27

61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri çalındı ve satıldı mı?

61 milyon kişinin e-devletteki TC kimlik numarası ve şifre verilerinin, Dark Web (Karanlık Ağ) üzerindeki en büyük platformlardan Hydra Market tarafından çalındığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iddiayı yalanladı

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Türkiye’deki vatandaşların bilgilerinin bulunduğu e-Devlet platformundan milyonlarca kişinin bilgilerinin çalındığı ve ardından Dark Web üzerinden marketlerde satışa çıktığı iddia ediliyor.  Siber tehditlere karşı önceden önlem alınmasını sağlayan Cyberthint isimli platform, e-devlet üzerinden Türkiye'de 61 milyon kişinin TC kimlik numarası ve şifre verilerinin çalındığını duyurdu

Cyberthint, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de 61 milyon kişinin verilerinin, Dark Web (Karanlık Ağ) üzerindeki en büyük platformlardan biri olan ve Rusça olarak faaliyet gösteren 'Hydra Market' üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Verilerin, 11 saat sonra satıldığı iddia edildi.


Unified Cyber Threat Intelligence Platform’un resmi Cyberthint adlı Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre 61 milyon Türk vatandaşının e-Devlet bilgileri, Dark Web’te doğrulanmış bir pazar yeri olan Hydra Market üzerinden satışa çıkartılmış
 durumda.

Hydra Market, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kara para aklama gibi işlemler için kullanılan ve Rus kaynaklı olduğu bilinen bir Dark Web (karanlık web) pazar yeri konumunda.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden, siber tehditlere karşı önceden önlem alınmasını sağlayan Cyberthint platformunun e-Devlet üzerinden 61 milyon kişinin TC kimlik numarası ve şifre verilerinin çalındığı iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Ofisten yapılan açıklamada, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

e-Devlet Kapısı altyapısında hiçbir kullanıcıya ait parola bilgisinin açık metin olarak saklanmadığı ifade edilen açıklamada, yalnızca parolalara ilişkin güçlü kriptografik algoritmalar ile geri döndürülemeyecek özet bilgiler karşılaştırılarak sisteme oturum açıldığı ifade edildi.
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