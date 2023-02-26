61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri çalındı ve satıldı mı?

Türkiye’deki vatandaşların bilgilerinin bulunduğu e-Devlet platformundan milyonlarca kişinin bilgilerinin çalındığı ve ardından Dark Web üzerinden marketlerde satışa çıktığı iddia ediliyor. Siber tehditlere karşı önceden önlem alınmasını sağlayan Cyberthint isimli platform, e-devlet üzerinden Türkiye'de 61 milyon kişinin TC kimlik numarası ve şifre verilerinin çalındığını duyurdu







Cyberthint, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de 61 milyon kişinin verilerinin, Dark Web (Karanlık Ağ) üzerindeki en büyük platformlardan biri olan ve Rusça olarak faaliyet gösteren 'Hydra Market' üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Verilerin, 11 saat sonra satıldığı iddia edildi.











Unified Cyber Threat Intelligence Platform’un resmi Cyberthint adlı Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre 61 milyon Türk vatandaşının e-Devlet bilgileri, Dark Web’te doğrulanmış bir pazar yeri olan Hydra Market üzerinden satışa çıkartılmış

durumda.







Hydra Market, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kara para aklama gibi işlemler için kullanılan ve Rus kaynaklı olduğu bilinen bir Dark Web (karanlık web) pazar yeri konumunda.





