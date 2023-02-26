Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'ı protesto edenlere polis engeli : Çok sayıda gözaltı var /26 Şubat 2023 22:36

Kızılay'ı protesto edenlere polis engeli : Çok sayıda gözaltı var

Kadıköy'de Kızılay’ın çadır satışını protesto etmek isteyen TİP üyelerinin eylemi polisler tarafından engellendi. Çok sayıda kişi darbedilerek gözaltına alındı.

Kızılay'ı protesto eylemi de engellendi

 Türkiye İşçi Partisi üyeleri, deprem bölgesinde çadır ihtiyacı sürerken Kızılay’ın çadırları AHBAP'a satmasına tepki olarak Kadıköy'de Kızılay binasına yürümek istedi. TİP üyelerinin önü Bahariye Caddesinde polisler tarafından kesildi. Polis TİP üyelerine basın emekçilerini darp ederken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Çevredekiler gözaltıları alkışlarla protesto etti.

YARDIM KOLİLERİNİN ÇIKARILMASI ENGELLENDİ

Yürüyüşe müdahalenin ardından Bahariye'deki TİP binasından deprem bölgesine gönderilecek erzak ve ihtiyaç malzemelerin araçlara yüklendiği sırada polis binayı ablukaya aldı. Polisler "Kızılay sadece deprem bölgesine yardım edecek" diyerek TİP'lilerin yardım kolilerini taşımasına engel oldu.

Mahalle sakinleri "Hükümet istifa" sloganları ile polisin engellemesini protesto etti.

POLİS BASIN AÇIKLAMASINA DA SALDIRDI

TİP İstanbul İl Örgütü binası önündeki abluka devam ederken TİP milletvekili Barış Atay ve Ahmet Şık ile birlikte parti üyelerinin bulunduğu basın açıklamasına polis tekrar saldırdı. Barış Atay açıklamasında başlarken polis telsizinden yapılan anonsla konuşması kesildi.

Atay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar polis Antakya’da yok arkadaşlar. 50 bin kişinin öldüğü depremde bu kadar polis yok! Biz bu dayanışma eylemine devam edeceğiz. Bu enkazın altındna kalkamayacak hükümet. Bu kadar.

NE OLMUŞTU?

Kızılay'ın depremin 3. günü Ahbap'a 46 milyon TL'ye çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık satışın "ahlaki" olduğunu savunmuştu. Kızılay'ın Türk Eczacılar Birliğinin ihtiyaç duyduğu çadırları da tanesi 140 bin TL'den sattığı ortaya çıkmıştı.
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