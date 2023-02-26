Kızılay'ı protesto edenlere polis engeli : Çok sayıda gözaltı var

Türkiye İşçi Partisi üyeleri, deprem bölgesinde çadır ihtiyacı sürerken Kızılay’ın çadırları AHBAP'a satmasına tepki olarak Kadıköy'de Kızılay binasına yürümek istedi. TİP üyelerinin önü Bahariye Caddesinde polisler tarafından kesildi. Polis TİP üyelerine basın emekçilerini darp ederken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Çevredekiler gözaltıları alkışlarla protesto etti.





YARDIM KOLİLERİNİN ÇIKARILMASI ENGELLENDİ





Yürüyüşe müdahalenin ardından Bahariye'deki TİP binasından deprem bölgesine gönderilecek erzak ve ihtiyaç malzemelerin araçlara yüklendiği sırada polis binayı ablukaya aldı. Polisler "Kızılay sadece deprem bölgesine yardım edecek" diyerek TİP'lilerin yardım kolilerini taşımasına engel oldu.





Mahalle sakinleri "Hükümet istifa" sloganları ile polisin engellemesini protesto etti.





