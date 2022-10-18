“İnsani yardım”a operasyon: 94 gözaltı

Yaptığı hukuksuz operasyonlarla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaat üyelerine finansal yardımda bulundukları iddiasıyla 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen talimat üzerine TEM polisi, cezaevinde olan kişilerin ailelerine ve KHK’lı kişilere finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 kişinin gözaltına alınması operasyon düzenledi.



İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON



Diğer yandan İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı.



Diğer yandan hukuksuz operasyonlarıyla tanınan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ankesörlü telefonla iletişim kurdukları gerekçesiyle 1 öğretmen, Ulaştırma Bakanlığı’nda çalışan 1 mühendis, ihraç edilmiş 1 polis ve 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkardı.



İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 1 kişinin gözaltına alınması için çalışmanın da sürdüğü öğrenildi.