Samanyolu Haber /Gündem / “İnsani yardım”a operasyon: 94 gözaltı /18 Ekim 2022 11:00

“İnsani yardım”a operasyon: 94 gözaltı

Tr724'ün haberine göre, Ankara’da KHK’lı kişilere maddi yardım yaptıkları suçlamasıyla 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Yaptığı hukuksuz operasyonlarla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaat üyelerine finansal yardımda bulundukları iddiasıyla 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen talimat üzerine TEM polisi, cezaevinde olan kişilerin ailelerine ve KHK’lı kişilere finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 kişinin gözaltına alınması operasyon düzenledi.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

Diğer yandan İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan hukuksuz operasyonlarıyla tanınan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ankesörlü telefonla iletişim kurdukları gerekçesiyle 1 öğretmen, Ulaştırma Bakanlığı’nda çalışan 1 mühendis, ihraç edilmiş 1 polis ve 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkardı.

İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 1 kişinin gözaltına alınması için çalışmanın da sürdüğü öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “İnsani yardım”a operasyon: 94 gözaltı Sonraki Haber >>

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:18