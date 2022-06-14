Samanyolu Haber /Teknoloji / Internet Explorer 27 yılın ardından emekli oluyor /14 Haziran 2022 16:40

Internet Explorer 27 yılın ardından emekli oluyor

Teknoloji devi Microsoft, 1995 yılında piyasaya sürdüğü efsanevi web tarayıcısı Internet Explorer'ı kullanımdan kaldıracağını açıkladı.

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Milyarder girişimci Bill Gates’in kurucusu olduğu teknoloji şirketi Microsoft, 27 yıllık bir geçmişi bulunan web tarayıcısı Internet Explorer’ı (IE) 15 Haziran 2022’de emekli ediyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, şirket, yıllar içerisinde emektar tarayıcıyı terk ederek 2015 yılında başlattığı Edge isimli yeni tarayıcıyla yoluna devam edecek.

Yıllar içerisinde kullanımı azalsa ve yavaşlığı yüzünden sosyal medyada alay konusu olsa da, son sürüm olan Internet Explorer 11 için çeşitli güncellemeler sürdürülüyordu.

Statcounter’a göre, internet kullanıcılarının sadece yüzde 0,45’i hala Internet Explorer tarayıcısını kullanıyor.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Geçen yıl boyunca, Internet Explorer (IE) desteğinden uzaklaştığımızı fark etmiş olabilirsiniz.”

“Bugün, bu yolculuğun bir sonraki aşamasındayız. Windows 10 işletim sisteminde Internet Explorer’ın geleceğinin Microsoft Edge’de olduğunu duyuruyoruz.”

“Microsoft Edge, Internet Explorer’dan daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir tarama deneyimi olmakla kalmaz, ayrıca daha eski web siteleri ve uygulamalara uyum gibi önemli bir sorunu da giderebilir” denildi.

Haber, Internet Explorer web tarayıcısını kullanarak büyüyen birçok eski kullanıcı için hayal kırıklığı oldu.

Twitter’da bir kullanıcı, “On yıllardır IE kullanmıyorum ama çocukluğumun çoğunda sahip olduğum tarayıcıydı. Internet Explorer’ı sevseniz de sevmeseniz de, bir çağın sonu olacak” diye yazdı.
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