Samanyolu Haber /Gündem / İnternetten illegal silah satışı yapılıyor!: Polis memurundan, kargoya teslim /01 Ağustos 2023 08:19

İnternetten illegal silah satışı yapılıyor!: Polis memurundan, kargoya teslim

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine yapılan baskın bireysel silahlanmayı yine gündeme getirdi. Ülkede bireysel silahlanma her geçen gün artarken silah satışları da artık internetten yapılmaya başlandı.

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Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre silah satışı yapan sayısı belirsiz birçok internet sitesi var. Bu sitelerin bazılarında silahlar kargoyla gönderiliyor. Hatta hızlı kargo seçeneği bile sunuluyor.

Silahlara ilişkin bir sitede şu bilgiler veriliyor:

“Artık insanlar geçmişe göre kendilerinin ve ailelerinin güvenliğini daha fazla tehlikede görmektedirler. Artık fiyatları ve vergileri ortalamanın üzerinde olmasına rağmen birçok kişi silah ruhsatı almak için başvurmaktadırlar"

Bu sitede hemen hemen tüm silah markaları bulunuyor. Kullanıcılara silahları inceleme seçeneği de veriliyor.

Aynı sitede yer alan ilanlar arasında dikkat çeken ise kamu çalışanı olduğunu iddia eden kişilerin de buraya ilanlar vermesi. Özellikle ‘polis memurundan’ kalıbıyla birçok silah satışı yapılıyor. Sitede bu şekilde tam 495 ilan bulunuyor. Asker olduğunu iddia edip silah satanların sayısı ise 286.

Bu şekilde ilanların sayısının çok olması nedeniyle site de kullanıcıları uyarma gereği duymuş. Sitede “Kendisini Polis, Savcı ve Asker olarak tanıtan ve size güven vermek için Whatsapp üzerinden resmi kimlik gönderen kişilere itibar etmeyiniz” ifadesi yer alıyor.

Başka bir sitede ise kargoyla silah ve teçhizat satışı yapılabiliyor. Bu sitede av tüfeklerinin satışı kargoyla yapılıyor.

Başka bir sitede is "İhtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda her geçen gün satışa sunduğumuz ürün çeşitliliğini çoğaltıyoruz." bilgisi veriliyor.
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