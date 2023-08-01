20 üniversiteye yeni rektörler atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre:
Adıyaman Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Keleş
Aksaray Üniversitesi: Prof. Dr. Alpay Arıbaş
Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi: Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı
Amasya Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu
Giresun Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Can
Hitit Üniversitesi: Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
İstanbul Üniversitesi: Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar
Karabük Üniversitesi: Prof. Dr. Fatih Kırışık
Kastamonu Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
Koç Üniversitesi: Prof. Dr. Metin Sitti
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Prof. Dr. Rana Kibar
Ordu Üniversitesi: Prof. Dr. Orhan Baş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Prof. Dr. Kemalettin Aydın