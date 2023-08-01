Benzine 2 lira birden zam: 38 lirayı aşan benzin, seçim günü 19.81 liraydı!

MOTORİNE 1 LİRA 7 KURUŞ BENZİNE İSE 2 LİRA ZAM

Geçtiğimiz haftalarda ÖTV tutarlarında büyük zam yapılmış ve bu artış benzinde ve motorinin litre fiyatında 6 liralık artışa yol açmıştı.Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL, benzine ise 2 lira zam geldi.İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaşırken, benzinin fiyatı ise 38 lirayı aştı.Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.