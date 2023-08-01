Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Sarı lacivertli takım, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. 2018-19 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.



Sarı lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Mert Müldür ve Miha Zajc, transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.



Şu ana kadar Tadic, Dzeko, Becao, Szymanski gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet hattına da Umut Nayir'i alarak Türk rotasyonu için seçenek oluşturmuştu.