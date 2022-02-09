Interpol başkanına açılacak işkence davasına Londra Yüksek Mahkemesi’nden yeşil ışık

2019 yılında Asya Kupası maçlarını izlemek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden 28 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ali Issa Ahmed burada haksız yere hapsedildiğini, fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını ileri sürerek 6 üst düzey BAE yetkilisi aleyhine dava açtı. Dava açılanlar arasında yeni İnterpol Başkanı Ahmed Nasser al-Raisi ve Abu Dabi’deki devlet güvenlik savcılığı başkanı Saqr Saif al-Naqbi; Abu Dabi polisi başkomutanı Tümgeneral Faris Khalaf al-Mazrouei ile Abu Dabi devlet güvenlik departmanının ikinci komutanı Tümgeneral Ahmed Naser Ahmed al-Dahri de bulunuyor. İşkencede suç ortaklığı yapmakla suçlanan ve kasım ayında Interpol’ün yeni başkanı seçilen Tümgeneral Ahmed Nasır el-Raisi olayın yaşandığı esnada BAE’nin hapishaneleri ve polisliği denetlemekle sorumlu İçişleri Bakanlığı genel müfettişi olarak görev yapıyordu.







22 Ocak 2019’da Abu Dabi’deki Al-Nayhan stadyumunda Katar ile Irak arasında oynanan maçı izlemeye giden İngiliz vatandaşı Ahmed, verdiği ifadede görevlilerin, ırkçı tutumuna maruz kaldığını, üzerindeki formayı çıkartmasını istendiklerini söyledi. Ertesi gün yetkililer tarafından tekrar durdurulduğunu ifade eden Ahmed, bu sefer gözaltına alınmadan önce fiziki saldırıya uğradığını, kolundan ve göğsünden yaralandığını, yüzüne atılan yumruklarla dişinin kırıldığını anlattı. İngiliz vatandaşı, gözaltı süreci boyunca yiyecek ve içecek gibi temel insani ihtiyaçlarının da karşılanmadığını belirtti. Ahmed, BAE’de Katar forması giymenin suç olduğunu bilmediğini söylerken yetkililer ise yaralanmalara Ahmed’in kendisinin neden olduğunu savundu. Yapılan açıklamadaAhmed’i polisin zamanını boşa harcamakla suçlamışlardı.





Geçen yıl mayıs ayında Ahmed, 6 yetkiliden tazminat talep etmişti. Fakat BAE Dışişleri Bakanlığı, Ahmed’in avukatlarına haziran ayında gönderdiği mektupta yetkililer için diplomatik dokunulmazlık talep edilmiş ve İngiliz mahkemelerinin bu konuda yargı yetkisi olmadığı vurgulanmıştı. Londra’daki Yüksek Mahkeme, geçen ayın sonlarında Ahmed’e davayı Birleşik Krallık yargı yetkisi dışında sürdürmesi için resmi izin verdi. Ahmed, Interpol başkanına karşı yasal işlem başlatabilmesi için gerekli onayı almış oldu. The Guardian gazetesine konuşan Ahmed, şunları söyledi: “Yüksek mahkemenin, BAE’deki işkenceden sorumlu kişilere karşı iddiamı savunma izni verdiği için çok mutluyum. Son üç yıldır acı çekiyorum. Adaleti hak ediyorum. İşkence acı verici, hayatımı değiştirdi ve duygusal olarak nasıl hissettiğimi değiştirdi. Giydiğim forma yüzünden işkence mağduruyum.”