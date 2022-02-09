İsveç de kısıtlamaları kaldırıyor

Avrupa ülkeleri kısıtlamaları teker teker kaldırıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) Omicron varyantı bulaş hızını arttırsa da etkisi diğer varyantlar kadar kuvvetli değil. Kısıtlamaları kaldıran son ülke İsveç oldu. İsveç Çarşamba gününden itibaren kısıtlamalarının neredeyse tamamını kaldırıyor.







İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, geçtiğimiz hafta salgınla alakalı “Salgın bitmedi, ancak yepyeni bir aşamaya giriyoruz. Birkaç çalışma Omicron’un daha az şiddetli hastalığa yol açtığını gösteriyor.” dedi. Bu açkılamaların ardından İsveç, halka açık mekanlara giriş için aşı kartı zorunluluğu da dahil olmak üzere birçok kısıtlamayı kaldırılıyor. Ülke genelinde barlar ve restoranların saat 23’te kapanacağı fakat, içeride bulunabilecek kişi sayısının gevşetileceği duyuruldu.





Nüfusun yüzde 75,2’sinin tam olarak aşılandığı İsveç’te vaka sayıları artsa da hastaneye yatışlarda herhangi bir artış gözlenmedi. İsveç’te 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 83’ünden fazlası bugüne kadar tam aşılanırken, yüzde 50’si ise hatırlatma dozlarını oldu.







YÜZ YÜZE EĞİTİM VE İŞYERLERİNE DÖNÜŞ KADEMELİ OLARAK YAPILACAK





Avrupa’da Danimarka ve Norveç’in ardından Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç’te üniversitelerde yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak. İşyerleri için de aynı kararı alan hükümet, hastalığa dair semptom gösteren kişiler için karantina kurallarını kaldırmadı.





Öte yandan, halka açık yerlerde aşı kartı zorunluluğunu kaldıran İskandinav ülkesi, aşısızlar için kapalı alanlarda kalabalıktan kaçınmak gibi bazı tavsiyelerde bulunmaya devam etti.





SEYAHAT KISITLAMALARI KALKIYOR





İsveç hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve İskandinav ülkeleriyle de olan seyahat kısıtlamalarının Çarşamba gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu. Ülke, dünyanın geri kalanından gelen turistler için seyahat kısıtılamalarını Mart ayı sonunda kaldıracak.