Tansu Çiller'e sert uyarı: 'Demokrat Parti marabasıyla satılık bir köy değil'

Tansu Çiller’in aktif siyasete gireceği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Tansu Çiller geçtiğimiz günlerde “parti kurmak gibi bir kararım yok” açıklamasını yapsa da siyasi kulisler hareketli. Tansu Çiller’in “Demokrat Parti’yi istedi” iddialarına parti başkanı Gültekin Uysal’dan yanıt geldi.





Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Tansu Çiller’le ilgili iddialarını reddetmedi ve “Demokrat Parti marabasıyla satılık köy değil” dedi.







Gazete Duvar’a konuşan Gültekin Uysal, “Bizim o kapılarımız sonuna kadar kapalı. Geçmişte partimizde halef selef olarak görev yaptığımız insanlarla ilgili hak edip etmemesinden bağımsız bir şekilde karşılıklı polemiğe girmek istemiyorum. Durduğumuz yer, mesuliyetlerimiz belli. Biz de o istikamette hareket ediyoruz. Siyasi partilerin tüzükleri, kuralları, delegeleri var. Kendi kararlarını kendi verir. Dolayısıyla da Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy falan değil” ifadelerini kullandı.





‘KENDİ GEÇMİŞİNİ İNKAR EDER’





Tansu Çiller’in yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin de konuşan Uysal, “Kendi geçmişlerini inkar etmiş olurlar” dedi.





Uysal şunları söyledi:





“Umarım bu tür yanlış yollara tevessül etmezler. İsimlerden bağımsız ifade etmek isterim; kendilerini Başbakanlık dâhil bu tür makamlara taşıyan, emek vermiş insanlara sadakatlerinin gereğini yapmalarını bekleriz biz her şeyden önce. Temennimiz kendi varlık sebeplerinin referansı olan Demokrat Parti’ye sadakat göstermeleridir. Ama göstermiyorlarsa da bu kendi bilecekleri iştir.”





‘NAFİLE ÇABALAR’





Uysal, yeni partinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle kurulacağı iddialarına ilişkin de şu yanıtı verdi:





“AK Parti’nin sıkışmışlığı ortada ve bu zamana kadar sopa politikasıyla siyasi alanda bir takım aktörleri, siyasetçileri kendi saflarına çekmek için usuller geliştirdiler. Bugün gelinen noktada Demokrat Parti olarak bizim durduğumuz yer belli ve bu yer de Millet İttifakı’dır. Nafile çabalar bunlar. PKK terör örgütü ve Öcalan da dahil kendi siyasetlerine araç yapabilmek için bütün bunları devlet gücüyle kullanmaya yeltenenler, siyasi alanda da bu tür ucuz teşebbüsler içinde olabilirler.”