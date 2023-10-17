iPhone 15 Pro Max'ta yeni bir sorun daha: Ekran yanması şikayetleri artıyor

Apple’ın iPhone 15'inin, özellikle de Pro modellerin sorunsuz bir çıkış yaptığını söylemek çok zor. Isınma sorunu, renk değiştiren titanyum çerçeveler ve rahatsız edici hoparlör sorunları çokça konuşuldu. Ve görünene göre şimdi, çözülmesi gereken başka bir sorun daha ortaya çıkmış durumda: Pro modellerde ekranda hayaletimsi bir görüntü bırakan “ekran yanması”.





Ekran yanması, OLED panellerde uzun süredir önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ve bu durum, ekran içeriğinin uzun süre statik kalması ve panelde bir tür iz bırakması olarak açıklanabilir. En yeni OLED ekranlar ve cihazlar bu durumun oluşma riskini en aza indirebiliyor ve son yıllarda bu büyük bir sorun olmuyordu.



