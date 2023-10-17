iPhone 15 Pro Max'ta yeni bir sorun daha: Ekran yanması şikayetleri artıyor

Apple’ın iPhone 15'inin, özellikle de Pro modellerin sorunsuz bir çıkış yaptığını söylemek çok zor. Isınma sorunu, renk değiştiren titanyum çerçeveler ve rahatsız edici hoparlör sorunları çokça konuşuldu. Ve görünene göre şimdi, çözülmesi gereken başka bir sorun daha ortaya çıkmış durumda: Pro modellerde ekranda hayaletimsi bir görüntü bırakan “ekran yanması”.
Ekran yanması, OLED panellerde uzun süredir önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ve bu durum, ekran içeriğinin uzun süre statik kalması ve panelde bir tür iz bırakması olarak açıklanabilir. En yeni OLED ekranlar ve cihazlar bu durumun oluşma riskini en aza indirebiliyor ve son yıllarda bu büyük bir sorun olmuyordu.
Phandroid ve diğer haber kaynakları tarafından bildirildiği üzere, bazı iPhone 15 Pro Max kullanıcılardan gelen şikayetlere bakılırsa en pahalı iPhone 15 modeli bu sorunu yaşıyor olabilir. Reddit’te, X’te ve resmi Apple topluluğu tartışma forumlarında ekran yanmasına ilişkin raporlar görülüyor. Şu ana kadar etkilenen tek model iPhone 15 Pro Max gibi görünse de, bu sorunun ne kadar yaygın olduğuna dair kesin bir şey söylemek pek kolay değil.
İnternet üzerinde yayınlanan görsellerden, yanma sorununun her ekranda meydana gelebileceği görülüyor. Paylaşılan örneklerde hayalet klavyelerin ve ana ekran simgelerinin ekranlarda kaldığı görülebiliyor.
Sorunu yaşayan pek çok kullanıcı Apple’ın cihazlarını ücretsiz olarak değiştirdiğini bildiriyor. Dolayısıyla, eğer sorunu kendi iPhone 15 Pro Max cihazınızda yaşıyorsanız yapacağınız en iyi şey, resmi web sitesi veya bir Apple Store aracılığıyla Apple ile iletişime geçmek ve yenisini istemek olacaktır.
Apple, henüz bu sorunun iPhone 15 Pro Max modellerinin genelinde olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Sorunun, bu telefon ekranlarının yalnızca ufak bir kısmını etkilenmesi ve bunların nispeten hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi mümkün olabilir.