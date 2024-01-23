iPhone'lar için yeni 'çalınan cihaz koruması' özelliği

Çalınan Aygıt Koruması adı verilen özellik, biri telefonunuzdaki hassas ayarlara erişmeye veya bunları değiştirmeye çalıştığında iPhone'unuza ekstra güvenlik katmanı getiriyor.



Örneğin birisi Apple'ın anahtar zincirinde saklanan şifrelere erişmeye çalışırsa, telefonun gerçek sahibi olduğunu kanıtlamak için parmak izi veya telefonun yüz tanıma özelliğini de kullanmadığı sürece bunu yapamayacak.



Son dönemlerde hırsızların artık şifre kodlarını da zorla ya da kişinin omzunun üzerinden bakarak ele geçirdiği durumar artıyordu. Bu yolla şifreyi ezberleyen hırsızlar, telefonu çalıp kilidini açabiliyor.



Çalınan Cihaz Koruması, Apple'ın mobil işletim sisteminin en son güncellemesi olan iOS 17.3'e dahil edildi.



Wired sitesine konuşan siber güvenlik uzmanlarına göre Apple'ın bu hamlesi olumlu ve halihazırda sıkı olan güvenlik korumalarına bir yenisini ekliyor.



Çalınan Aygıt Koruması'nı açtığınızda Apple, iPhone'unuz eviniz ya da iş yeriniz gibi tanıdık bir yerde olmadığında bazı ayarlara ekstra sınırlamalar getiriyor.



Birisi telefonunuzun kilidini açar ve ayarları değiştirmeye çalışırsa Face ID veya Touch ID'yi kullanmak zorunda kalacak.



Yani hırsız telefonunuza ve parolanıza sahipse, biyometrik bilgilerinize de sahip olmadığı sürece ayarları değiştiremeyecek.