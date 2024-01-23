'TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini salı günü görüşecek'

İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili düzenleme salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.



Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu İsveç'in NATO üyeliğini salı günü (23 Ocak) oylayacak.



Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'a katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.



Yasanın, Parlamento onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalanması gerekiyor.



İsveç, TBMM'de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması halinde NATO’nun 32. üyesi olarak Avrupa-Atlantik güvenlik ittifakına katılacak.



Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, 2022 yılında askeri ittifaka katılma talebinde bulunmuştu.



Ancak Türkiye, iki ülkenin Ankara'nın "terörist olarak gördüğü grupları koruduğu" iddiası ile onay vermedi.



Ankara, geçen yıl nisan ayında Finlandiya'nın üyeliğini onaylarken Macaristan ile birlikte İsveç'i, AB ve ABD'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya karşı tutumunu sertleştirene kadar bekletti.



Bunun üzerine Stockholm, bir terör örgütüne üye olmayı yasa dışı hale getiren yeni bir terörle mücadele yasası çıkardı.



Keza İsveç ve NATO üyeleri Finlandiya, Kanada ve Hollanda, Türkiye'nin silah ihracatı politikalarını gevşetmek üzere (karşı) adımlar attı.



Öte yandan ABD, Türkiye'nin satışını beklediği F-16'lar konusunda herhangi bir takvim vermiş değil.



Bu arada 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken, İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti oylamaya katılmamıştı.