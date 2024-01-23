Samanyolu Haber /Dünya / Kanada, yabancı öğrenci vizesini azaltma kararı aldı /23 Ocak 2024 08:37

Kanada, yabancı öğrenci vizesini azaltma kararı aldı

Kanada, yabancı öğrenci izinlerine iki yıllık bir süre sınırlaması getirdi. Hükümet, konut krizini ağırlaştırdığı gerekçesiyle ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısını azaltıyor. Bazı lisansüstü öğrencilere de çalışma izni verilmeyecek.

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Göçmenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre üst sınır 2024 yılında yaklaşık 360 bin vize olacak. Bu da 2023'e göre yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller, federal hükümetin üst sınırı uygulamak için eğitim sistemini denetleyen eyaletlerle birlikte çalışacağını söyledi.

Miller, getirilen sınırlamanın özel okullara devam eden öğrencileri korumayı ve aynı zamanda barınma ve hizmetler üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladığını dile getirdi.

Miller, "Bazı özel kurumlar, yetersiz kaynaklara sahip kampüslerde faaliyet göstererek öğrencilere destek sunmaksızın yüksek öğrenim ücretleri talep etti ve uluslararası öğrencilerden avantaj sağladı." dedi.

Miller basına yaptığı açıklamada özel okullara atıfla, "Bir yandan uluslararası öğrenci alımlarını önemli ölçüde arttırdılar. Bu artış barınma, sağlık ve diğer hizmetlerin üzerinde de baskı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan, daha az sayıda öğrenci nüfusunun öncelikle kiraların düşmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeye göçün yol açtığı hızlı nüfus artışı, sağlık ve eğitim gibi hizmetler üzerinde baskı oluşturuyor ve konut maliyetlerinin artmasına neden oluyor.

Bu ve benzeri sorunlar, Başbakan Justin Trudeau'ya halk desteğini azaltırken kamuoyu yoklamaları bir seçim olsa Trudeau'nun kaybedeceğini gösteriyor.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde nüfus, 312 bin 758 kişi artarak son altmış yılın en hızlı artışını kaydetti.

Uluslararası öğrenciler, Kanada için yılda ortalama 16 milyar dolar getiri sağlıyor.

Bu kaynak üniversiteler için de hayati olduğu için hükümetin son hamlesi birçok kuruma zarar verecek.

En kalabalık eyalet olan Ontario, uluslararası öğrencilerden en büyük payı alan eyalet oldu.

Aralarında restoran ve perakende sektörlerinin de bulunduğu bazı işletmeler, yabancı öğrenci sınırlamasının geçici işçi sıkıntısı yaratacağı uyarısında bulunuyor.

2022 verilerine göre, yabancı öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ı Hindistan'dan gelirken, Çin yüzde 12 ile ikinci sırada yer alıyor.
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