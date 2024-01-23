ABD, ölüm cezasının infazında yeni bir 'gaz' kullanılacak

Eğer gerçekleştirilirse, 1982 yılında zehirli iğnenin kullanılmaya başlanmasından bu yana ilk kez yeni bir infaz yöntemi uygulanmış olacak.



Eyalet, nitrojen gazının hızlı bir şekilde bilinç kaybına neden olacağını savunuyor ancak kararı eleştirenler daha önce hiç kullanılmayan bu infaz yöntemini insan deneylerine benzetiyor.



Azot gazı infazı, mahkumu saf azot solumaya zorlayarak, vücut fonksiyonlarını sürdürmek için gereken oksijenden mahrum bırakarak ölüme neden oluyor.



ABD genelinde hiçbir eyalette şu ana kadar ölüm cezasını infaz etmek için nitrojen gazı kullanılmadı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın infaz yöntemi olan enjeksiyonlarda kullanılan ilaçların bulunması giderek zorlaştığı için bazı eyaletler mahkumları infaz etmek için yeni yollar arıyor.



Renksiz, kokusuz bir gaz olan azot, insanlar tarafından solunan havanın %78'ini oluşturuyor ve uygun seviyelerde oksijenle birlikte solunduğunda zararsız bir gaz.



Plana göre Kenneth Eugene Smith, infaz odasındaki sedyeye bağlandıktan sonra yüzüne NIOSH onaylı Tip-C hava solunum cihazı yerleştirilecek.



Gardiyan daha sonra ölüm emrini okuyacak ve başka bir odadan "nitrojen gazı sistemini" etkinleştirmeden önce Smith'e son bir sözü olup olmadığını soracak.



Eyalet protokolüne göre nitrojen gazı en az 15 dakika uygulanacak.



Alabama başsavcılığına göre nitrojen gazı saniyeler içinde bilinç kaybına ve dakikalar içinde ölüme neden oluyor.