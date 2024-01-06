Samanyolu Haber /Dünya / Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi /06 Ocak 2024 20:56

Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 15 hedefin imha edildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı hakkında bilgi verdi.

MSB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir.”

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

“İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti:

- “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

- Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”
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