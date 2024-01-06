Samanyolu Haber /Gündem / 'İmamoğlu tekrar seçilirse 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı olur' /06 Ocak 2024 21:01

'İmamoğlu tekrar seçilirse 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı olur'

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, yaklaşan yerel seçimler ve yeniden aday olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tahminlerde bulundu. Sencar, İmamoğlu’nun İstanbul’da bir kez daha seçilmesi halinde 4 yıl sonra da Cumhurbaşkanı seçileceğini öngördüğünü belirtti. Sencar, diğer senaryoda Erdoğan'ın muhtemelen ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalacağını ve birçok siyasi aktörün siyaset sahnesinden çekileceğini öngördü.

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Bold Medya'da yer alan habere göre MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart  seçimlerinde bir kez daha seçilmesi durumunda, 4 yıl sonra sandıktan Cumhurbaşkanı olarak çıkacağını tahmin ettiğini söyledi.

‘Turkey Recap’, iç politikadan seçimlere, ekonomiden dünya ve dış politikaya uzanan alanlarda 2024 yılına ilişkin öngörüleri için 21 uzman isimle konuştu. 21 uzmandan biri olan Sencar, yerel seçimlerde en önemli sonucun bir kez daha İstanbul’dan geleceğini, kimin kazandığının “siyaset sahnesini bir çeyrek yüzyıl etkili olacak şekilde belirleyeceğini düşündüğünü” söyledi.

“İmamoğlu kazanırsa 2028’de yapılacak başkanlık seçimini de çok büyük ihtimalle alır ve önümüzdeki 20 yılın başkanı ortaya çıkar” diyen Sencar, diğer senaryoda Erdoğan’ın muhtemelen ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalacağını ve birçok siyasi aktörün siyaset sahnesinden çekileceğini öngördü.

Sencar ayrıca DEM Parti’nin mart ayında yapılması planlanan seçimlerde kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulundu. Sencar, DEM’in etkili adaylarla ciddi bir kampanya yürütmesi durumunda CHP’nin ciddi sayıda belediye kaybetmesine sebep olabileceğini söyledi.

Sencar, “AKP, CHP, MHP ve DEM Parti oylarında dikkate değer bir değişim görünmüyor. İYİ Parti’deyse dikkate değer bir azalma sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.
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