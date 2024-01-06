45 yıl hapis cezası olan katile, Soylu döneminde koruma polisi verilmiş

HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek eylem yapan “Diyarbakır Anneleri”ne katılan Celil Begdaş’ın cinayetten arandığı ortaya çıktı. 4 yıldır eylem yapan ve cinayetten kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası olan Begdaş’ın iki yıldır koruma polisi ile dolaştığı belirlendi. Hakkında 17 ayrı suç kaydı bulunan ve savcılığa sevk edilen Begdaş iki polis gözetiminde iken firar etti.





Sözcü’nün haberine göre, Begdaş 4 Mayıs 2023 günü adliyeye gitti. “HDP çocukları dağa kaçırıyor” diye suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Begdaş, adliye girişinde yapılan rutin kimlik kontrolüne takıldı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de fotoğrafları bulunan Begdaş’a son iki yıldır koruma polisi de tahsis edildiği ortaya çıktı.





Hakkında Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin de onayladığı “kasten insan öldürmek” suçundan 45 yıl hapis cezası kararı bulunan Begdaş, gözaltına alınarak İnfaz Savcılığı’na sevk edildi. Savcı tutuklama müzekkeresi düzenleyip Begdaş’ın cezaevine teslim edilmesini istedi. İki polis gözetiminde cezaevi aracına bindirilen Begdaş, araçtan kaçarak firar etti.





Begdaş’ın firar etmesinin ardından iki polis hakkında soruşturma başlatıldı. Polisler, yolda araçlarının bozulduğunu, arıza için araçtan indikleri sırada Begdaş’ın da arka kapıyı açarak araçtan atladığını, hava karanlık olduğu için “dur” ihtarında bulunmalarına rağmen ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdiğini anlattı. Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Begdaş hakkında firar suçundan dava açıldı, hakkında ikinci kez yakalama kararı çıkarıldı.





Diyarbakır’da çocuklarının PKK’ya katılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 4 yıldan beri parti binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren kadınlarla birlikte oğlu Yusuf için eylem yapan Begdaş, çadırın en hararetli isimlerinden biriydi. Ankara’ya da giderek HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapan Celil Begdaş, sürekli provokatif girişimleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu.





HDP önünde kendilerini ziyarete giden muhalefet partisi liderlerini sürekli PKK’yla işbirliği yapmakla suçlayıp ağır sözler sarf etti. Eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu ile olan yakınlığı nedeniyle kentte polis ve askerlerin tayin durumlarından, iş arayan kişilere iş bulma vaadiyle menfaat temin etmeye kadar birçok suçlamada bulunuldu.