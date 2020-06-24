Samanyolu Haber /Dünya / Irak, koronavirüs salgınına karşı yardım talep etti /24 Haziran 2020 00:08

Irak, koronavirüs salgınına karşı yardım talep etti

Vakaların yeniden artışa geçtiği bildirilen Irak'ın Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ülkeleri ve komşularından yardım talebinde bulundu.

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Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, ülkede giderek etkisini artıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa ve komşu ülkelere "Irak'a sağlık desteğinde bulunmaları" çağrısı yaptı.

Salihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nın halkın en temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada dahi yetersiz kaldığını, maske, eldiven ve dezenfektan gibi malzemelerin temini konusunda başarısız olduğunu ifade etti.

Ülkede kaydedilen Covid-19 vakalarındaki artışa işaret eden Salihi, Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa ve komşu ülkelere 'Irak'a sağlık desteğinde bulunmaları' çağrısında bulundu.

Salihi, Covid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu belirttti.

Sokağa çıkma yasağı getiren hükümetin, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi kesimleri gözardı ettiğini ve bu insanlara sağlık ve temel ihtiyaç konularında destek vermediğini ifade eden Salihi, salgınla mücadelede hükümet ve Sağlık Bakanlığı'nın 'sınıfta kaldığını' öne sürdü.

Irak Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 1251, vaka sayısı da 34 bin 502 olarak duyurulmuştu.
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