Samanyolu Haber /Dünya / Irak’ta olaylar büyüyor: Sadr destekçileri ikinci kez parlamentoyu bastı /30 Temmuz 2022 15:07

Irak’ta olaylar büyüyor: Sadr destekçileri ikinci kez parlamentoyu bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı. Bölgeye giriş sırasında güvenlik güçlerinin müdahalede bulunması sonucu 60 kişi yaralandı.

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Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçilerinin protestoları sürüyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii lider Mukteda Sadr’ın destekçileri, akşam alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerine rağmen sabah saatlerinde hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nde toplandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii lider Mukteda Sadr’ın destekçileri, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’ndeki beton bariyerleri yıktı. Yeşil Bölge’ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

60 KİŞİNİN YARALANDIĞI AÇIKLANDI
Beton barikatları aşmaya çalışmaya grup, barikatları yıkarak Yeşil Bölge’ye girdi. Yeşil Bölge’ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 60 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Sadr destekçileri iktidardaki siyasi partilerin aleyhinde slogan atarak Yeşil Bölge'deki meclis binasını bastı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Ofisinden tansiyonun yükseldiği anlarda yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri resmi kurumları korumaya çağrıldı, siyasi gerilimin tırmanmasının kamu yararına hizmet etmeyeceği ifade edildi. Protestoculardan eylemlerini barışçıl bir şekilde yapmaları ve resmi kurumların korunması çağrısı yapıldı.

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı.
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