İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Sağlık Bakanı Said Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.







Yeni tip Koronvirüs (Covid-19) ile mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başşehir Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.





"MUTASYONLU VARYANT HER KÖŞEYE YAYILDI"





Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını ispatladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir." dedi.





Sağlık Bakanı, Covid-19 ile mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.





İran'da Covid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak 2021'de görüldüğü açıklanmıştı.