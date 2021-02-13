Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da "küçük prenses" krizi /13 Şubat 2021 19:30

İspanya'da "küçük prenses" krizi

İspanya'da tahtın varisi 15 yaşındaki Prenses Leonor'un Galler'e gideceğine dair devlet televizyonunda yayınlanan haberde geçen altyazı siyasi krize yol açtı.

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İspanya'da tahtın varisi 15 yaşındaki Prenses Leonor'un gelecek yıl başlayacak lise eğitimi için Galler'e gideceğinin açıklanmasıyla ilgili haberin devlet televizyonu RTVE'de veriliş tarzı polemik konusu oldu.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı 3 Ağustos 2020'de İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden eski Kral Juan Carlos ile Prenses Leonor'un eğitimi için Galler'e gidecek olmasıyla ilgili bağlantı kuran RTVE, haberin alt yazısında "Leonor, dedesi gibi İspanya'dan gidiyor." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULAR GÖREVDEN ALINDI"

Gerek sosyal medyada gerekse sağ görüşlü partiler tarafından kısa zamanda eleştiri alan haberin veriliş tarzı hakkında açıklamada geldi.

Devlet televizyonu RTVE Genel Müdürü Rosa Maria Mateo, "büyük bir hata" olarak nitelediği söz konusu alt yazıyla ilgili hemen harekete geçerek, sorumluların görevden alındıklarını bildirdi.
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