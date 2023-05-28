Samanyolu Haber /Dünya / İran ile Afganistan arasında çatışma /28 Mayıs 2023 10:23

İran ile Afganistan arasında çatışma

İran ile Afganistan güvenlik güçlerinin sınır hattında silahlı çatışmaya girdiği bildirildi. İki komşu ülke bir süredir Helmand nehri suyunun paylaşımı konusunda karşılıklı sert açıklamalarda bulunuyor.

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İran ile Afganistan arasındaki sınır bölgesinde, iki ülke güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, İran sınır muhafızlarının, Afganistan'ın Nimruz eyaletindeki Taliban güçleri tarafından başlatılan saldırıya "kararlılıkla reaksiyon gösterdiğini" duyurdu. Haberde, yaşanan çatışmada ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi. Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. 

DW Türkçe'de yer alan habere göre Taliban'ın, 2021 yılında başkent Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmesinden bu yana İran ile Afganistan arasındaki sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor. Gerek Tahran gerek ise Kabil bugüne dek yaşanan bu çatışmaların "yanlış anlama" nedeniyle meydana geldiğini ifade ediyor ve 921 kilometre uzunluğundaki sınır hattı ile ilgili bir görüş ayrılığı olmadığını dile getiriyordu.

Helmand nehri suyunun paylaşımı konusunda anlaşmazlık
Son dönemlerde ise iki ülke arasında, Helmand nehri ile ilgili yoğun tartışmalar yaşanıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Taliban'ı, Helmand nehri suyunun kullanımı ile ilgili, iki ülke arasında on yıllardır var olan ve İran'a her yıl belli bir miktar su akışını temin eden anlaşmaya riayet etmesi konusunda uyarmıştı.

Taliban, bin kilometreden fazla uzunluğa sahip nehrin suyunu, hem elektrik üretimi, hem de tarım alanlarının sulanması için nehirle aynı ismi taşıyan Helmand eyaletindeki barajda biriktiriyor. Taliban, yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği sebebiyle komşu ülke İran'a yeterince su akışı sağlanmasının imkansız olduğunu dile getiriyor. Ancak bu açıklamadan birkaç gün sonra İRNA, yayınladığı uydu görüntüleri ile Taliban'ın öne sürdüğü gerekçenin doğru olmadığını öne sürdü.

Uzmanlar, birkaç yıldan bu yana, özellikle iklim değişikliği neticesinde bölgede artan kuraklık konusunda uyarılarda bulunuyor.
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