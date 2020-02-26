İran sınırına virüse karşı hastane kuruluyor!

Corana virüsü nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da bir dizi önlem alınmaya başlandı.







Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğun bir çalışma başlatıldı.





Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.





ŞÜPHELİ GÖRÜLEN HASTANELER ÖZEL HASTANELERE ALINACAK





Bu arada, İran'dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van’daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki nakliye uçağı, personeli ve sahra hastanelerini Ankara'dan Van ve Ağrı'ya ulaştırıldı.





ESENDERE SINIR KAPISINDA 30 KİŞİYE GEÇİŞ İZNİ VERİLMEDİ





Türkiye-İran sınırında Esendere sınır kapısında Türkiye'ye geçmeye çalışan 30 kişinin geçişlerine Corona virüsü önlemleri çerçevesinde izin verilmediği ve sınırda bekletildiği belirtildi.





12 saattir Esendere kapısında beklediklerini belirten Ali Kösebal şu ifadeleri kullandı:





* Sabah 5'te geldik ve 30 kişi 12 saattir sınır kapısında bekletiliyoruz. Hava çok soğuk, çocuklarımız burada hastalandı. Öyle bir soğuk var ki insanlar soğuktan yerlerinde bile oturamıyorlar. Buradaki yetkililer İran'da on kişinin koronavirisünden öldüğünü, bundan dolayı beklettiklerini söylediler.





* Ancak biz buraya geldiğimizde sağlık kontrollerinden geçmiştik, sağlık konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. İran'da beş gün kaldık kaldığımız, gün süresince de maskesiz gezmedik. Yetkililere hastaneye götürüyorsanız götürün dedik ancak buna rağmen bizleri burada bekletmeye devam ediyorlar.