İran: Taliban'ın Pençşir'deki saldırılarını kınıyoruz

Afganistan'da Taliban'ın Pençşir Vadisi'ndeki saldırılarına İran'dan kınama geldi. Taliban ve Ulusal Direniş Cephesi arasında Pençşir Vadisi'nin kontrolü hakkında ise farklı açıklamalar yapıldı. Taliban, Pençşir'i ele geçirdiklerini açıklasa da eski Afgan güvenlik güçlerinden oluşan UIusal Direniş Cephesi daha farklı bir açıklama yaparak bölgedeki savaşçılarının hâlâ vadinin 'stratejik pozisyonlarında' bulunmayı ve mücadele etmeyi sürdürdüklerini öne sürmüştü.







'HABERLER ENDİŞE VERİCİ'





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre İran hükümeti, Taliban’ın Pençşir Vadisi’ndeki taarruzunu sert bir dille kınadı. "Pençşir’den gelen haberler gerçekten endişe verici" diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade "Saldırı şiddetle kınanmaktadır" ifadelerini kullandı. Tahran, Kabil’i ele geçirdiği 15 Ağustos tarihinden bu yana Taliban’ı eleştiren açıklamalar yapmaktan kaçınmıştı.





İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hatibzade "Pençşir sorununda bunun tüm önde gelen Afgan (aşiret) büyüklerinin içinde olduğu bir diyalog yoluyla çözülmesinde ısrarcı oldum" dedi.





'TÜM YABANCI MÜDAHALELERİ KINIYORUZ'





"Taliban uluslararası hukuk bakımından yükümlüklerine eşit bir biçimde riayet etmek zorunda" diyen Hatibzade "İran, Afgan halkının acılarının tüm Afganları temsil edebilen bir hükümetin kurulmasıyla sona erdirilmesi için çalışmalarını sürdürecek" dedi.





Hatibzade, Pakistan’ı da ima ederek, İran’ın Afganistan iç işlerine yönelik "tüm yabancı müdahaleleri" kınadığını belirtti. Hatibzade "Dostlarımızı ve Afganistan'a farklı niyetlerle girme hatasını yapanları bilgilendirmek isteriz. Afganistan (toprağında) düşmanı ya da saldırganı kabul edecek bir ülke değildir" diye konuştu.





Tahran yaklaşık 900 kilometrelik sınırı bulunan Afganistan’da Taliban’ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarını tanımamıştı. Yaklaşık 3,5 milyon Afgana evsahipliği yapan Tahran, Kabil’i ele geçirmesi sonrasında Taliban ile yakınlaşma sinyalleri vermişti.