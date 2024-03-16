İran'a uyarı: Rusya'ya füze verirsen yeni yaptırımlar yolda

Joe Biden yönetimi, Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'nın azalan silah stoklarını yenilemek için çaba harcadığını ve bu çerçevede İran'dan yakın menzilli balistik füzeler talep ettiğini iddia ediyor.



Washington, henüz füzelerin İran'dan Rusya'ya geçtiğini teyit etmedi. Ancak ABD'li yetkililer İran makamlarının bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamalarından endişe duyduklarını dile getiriyor.



Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, G-7 ülkelerinin üzerinde düşündüğü yaptırım eylemlerinden biri, İran'ın ulusal havayolu şirketi Iran Air'in Avrupa'ya uçuşlarını yasaklamak.



Aralarında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın bulunduğu G-7 grubu ülkelerinin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, "İran'ın Rusya'ya balistik füze veya ilgili teknolojileri teslim etmeye başlaması durumunda, önemli yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere hızlı ve koordineli bir şekilde karşılık vereceğiz." dedi.



İran'ın BM Misyonu ise geçen ay yaptığı açıklamada balistik füze satışını engelleyecek herhangi bir yasal kısıtlama bulunmadığını ancak "Rusya-Ukrayna çatışması sırasında savaşı körüklememek için silah ticaretinden kaçınmanın ahlaki bir yükümlülük olduğunu" belirtmişti.