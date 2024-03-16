Fransansız Katolik Kilisesi yüzlerce mağdura tazminat ödedi

"330 bin çocuk cinsel istismara uğradı"

Fransa'daki Katolik piskoposlar konferansında, ülkede yaklaşık 330 bin çocuğun 70 yılı aşkın bir süre boyunca rahipler ya da kiliseyle bağlantılı diğer kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını tahmin eden raporun açıklanmasının ardından tazminat ödenmesi kabul edildi.

Fransa Katolik Kilisesi, ülkede rahipler veya dini temsilciler tarafından cinsel istismara maruz kalan yüzlerce mağdura tazminat verdi.Bağımsız ulusal tanıma ve telafi kurumunun (Inirr), ikinci yıllık raporunda 1,351 mağdurun tazminat talep etmek ve çocukluk travmasını atlatmak amacıyla psikolojik destek almak için başvurduğu belirtildi.Kurumun başkanı Marie Derain de Vaucresson, mağdurların yaş ortalamasının 61 olduğunu; onların yüzde 66'sının erkek, yüzde 34'ünün ise kadın olduğunu kaydetti.Raporda, 2022 yılında 131 ve 2022'de 358 kişi olmak üzere toplam 489 mağdurun tazminat talebinin onaylandığı belirtildi. Bunlardan 88 kişiye en fazla 60 bin Euro verildi.Ayrıca geçen yıl 358 mağdurun tazminat talebinin onaylandığı ve her bir kişiye ortalama 35.310 Euro verildiği belirtildi.2021 yılındaki raporda, kilise yetkilileri tarafından "sistematik" bir örtbas söz konusu ve "Fransız Katolik Kilisesi Fransa'da hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye davet edilmektedir" deniliyordu.Rapora göre, 2023'te durumunu anlatanların çoğunluğu, defalarca tecavüze uğramak da dahil olmak üzere "çok ciddi" suçlar işlendiğini bildirdi.Mağdurlar istismara uğradıklarında 6 ila 15 yaşları arasındaydı ve vakaların yüzde 39'unda istismar bir yıldan fazla sürdü.Ayrıca vakaların yüzde 12'sinde istismarcı son fiziksel saldırının ardından beş yıla kadar mağduru psikolojik olarak manipüle etti.