Samanyolu Haber /Dünya / İran'da eski bakanın oğluna yolsuzluk tutuklaması /25 Kasım 2019 21:55

İran'da eski bakanın oğluna yolsuzluk tutuklaması

İran'da eski bakanın oğlunun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

İran'da eski Ulaştırma ve Kentsel Kalkınma Bakanı Abbas Akhundi'nin oğlunun istihbarat tarafından tutuklandığı bildirildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İran'ın yerel basınında çıkan haberlerde, eski Ulaştırma ve Kentsel Kalkınma Bakanı Abbas Akhundi'nin oğlu Mehdi Akhundi'nin İstihbarat Bakanlığı tarafından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Fars haber ajansının haberine göre, eski Bakan Abbas Akhundi'nin danışmanı Şehram İctihadi de benzer suçlamalarla tutuklandı.

Haberde, Mehdi Akhundi ve İctihadi'ye yönelik, inşaat ihaleleri karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldığı suçlamasında bulunulduğu kaydedildi.

2013 yılında kabineye giren Abbas Akhundi, yönetimin ekonomi politikalarını protesto etmek için 20 Ekim 2018'de bakanlık görevinden istifa etmişti.

Akhundi, istifa mektubunda göreve devam etmesinin "ahlaki açıdan yanlış" olduğunu belirtmişti. İstifasının ardından Akhundi, yerel seçimlerde Tahran belediye başkanlığına aday olmuş fakat yarışı kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz haftalarda yargıyı yolsuzluk davalarında taraflı bir yaklaşım sergilediği konusunda eleştirmişti. Ruhani, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada yargıyı "küçük davalarla uğraşırken milyarlarca dolarlık yolsuzlukların söz konusu olduğu büyük davaları geçiştirmekle" suçlamıştı.
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