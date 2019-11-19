İran'da eylemler yayıldı, mollalar çareyi interneti kapatmakta buldu

Peki İran hükümeti bir milyon 650 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 80 milyonluk nüfusa sahip ülkede milyonlarca kişinin internet erişimini neden ve nasıl engelledi?







Euronews'te yer alan habere göre internete erişimin engellenmesi ülkede ilk kez yaşanmıyor. Ancak bu kez yapılan müdahale yalnızca İran için değil, teknik karmaşıklık açısından siber güvenlik örgütlerinin bu güne kadar tespit ettiği "en kompleks" kesinti olarak tanımlanıyor. NetBlocks Araştırma Direktörü Işık Mater'e göre "bu kesinti o kadar kompleks ki, tüm İran'ı internetten kesmeleri bir günlerini aldı".





"Hem ekonomiye hem de teknoloji sektörüne zarar verdiler"





İran'ın en büyük internet sağlayıcı ağı MCI, Rightle ve IranCell'in erişimlerini 15 Kasım'dan bu yana yavaşlatan hükümet, cumartesi gününden bu yana ise genişbant kesintilerle internet ulaşımını engelledi. Ülkedeki kesintilerin en dikkat çeken noktası, önceki örneklerden farklı olarak müdahalenin hem uluslararası hem de ulusal bağlantıları kapsaması.





euronews'e konuşan NetBlocks Araştırma Direktörü Işık Mater internet kesintisini şöyle değerlendirdi:





"ISNA haber ajansı dün yaptığı haber de Üst Ulusal Güvenlik Konseyi'nin internetin kesilmesi emrini verdiğini ama sebebini belirtmediklerini yazdı. Elbette ki asıl sebep, protestoları kontrol altında tutmaya çalışmak, protestolarda çekilen video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçebilmek idi. Maalesef bunu yaparak hem zaten çok az olan ifade özgürlüğüne bir darbe daha vurmuş oldular. Bununla beraber hem ekonomiye hem de teknoloji sektörüne de zarar verdiler"



