İran'da yeni bir 'Mahsa Amini' vakası daha: Komada

16 yaşındaki Armita Geravand, Pazar günü Tahran’daki Şuheda istasyonundan bindiği metro treninde yere yığıldı.



Yetkililer, Geravand’ın bayıldığını söyledi. Genç kızın bilincini kaybetmiş halde trenden çıkartılırken gösteren, platformdan çekilen güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.



İnsan hakları grubu Hengaw, Geravand’ın ahlak polisleri tarafından "ciddi bir fiziksel saldırıya" maruz kaldığını iddia etti.



Hengaw, Geravand’ın Tahran'daki Fecr Hastanesi'nde sıkı güvenlik altında tedavi edildiğini ve aile üyelerinin telefonlarına el konulduğunu öne sürdü.



Olayı haberleştirmek için Pazartesi günü hastaneye giden Sharq gazetesinden bir kadın gazeteci de kısa süreliğine gözaltına alındı.



İran’daki Kürt azınlığa odaklanan Hengaw, Salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada Geravand’ın Tahran’da yaşadığını ancak aslen batıdaki Kürt bölgesi Kermanşahlı olduğunu söyledi.



“Geravand, başörtüsü takma yasağına uymadığı için Şuheda istasyonunda yetkililer tarafından fiziksel bir saldırıya uğradı. Sonuç olarak ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.”



Amsterdam merkezli Zamaneh Radyosu, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, genç kızın trene başörtüsüz binmesinin ardından “yetkililer tarafından itildiğini” ve "kafasını demir direğe çarptığını" aktardı.



Hengaw, Salı gecesi sosyal medya hesabında Geravand’ın hastanede baygın halde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



BBC’nin gerçek olup olmadığını henüz doğrulayamadığı fotoğrafta, kısa saçlı, başı bandajlı, bir yatakta sırt üstü yatan ve solunum cihazına benzeyen bir alete bağlı bir kız görülüyor.



İnsan hakları örgütü, Geravand’ın ailesinin Fecr Hastanesi’nde üst düzey güvenlik yetkililerinin baskısı altında devlet haber ajansı Irna’ya röportaj verdiğine dair bilgiler edinildiğini de aktardı.



Irna’nın haberinde Geravand’ın annesinin, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini ve olanların bir "kaza" olduğuna yönelik ifadeler yer aldı.



Irna tarafından paylaşılan videoda anne, “Kızımın tansiyonunun düştüğünü düşünüyorum. Bundan emin değilim. Sanırım tansiyonunun düştüğünü söylediler” dedi.



Tahran metro yönetim müdürü Masood Dorosti de Geravand ile "yolcular veya metro yetkilileri arasında herhangi bir sözlü veya fiziksel tartışma" olmadığını söyledi.



Dorosti, "Metro görevlileriyle yaşanan bir tartışma hakkındaki söylentiler doğru değil ve güvenlik kamerası görüntüleri bu iddiayı çürütüyor" dedi.



Bu görüntülerde Geravand’ın saçları açık bir şekilde, iki başka kızla birlikte platformda bir trene bindiği görülüyor.



Birkaç dakika sonra kızlardan biri trenden inip eğiliyor.



Daha sonra bu kız ve diğer birkaç yolcunun baygın haldeki Geravand’ı kollarından ve bacaklarından taşıdığı ve platforma bıraktığı görülüyor.



Bazı İranlı sosyal medya kullanıcıları, yetkililer tarafından yayımlanan videonun sadece platformu gösterdiğini ve trenin içini göstermediğini belirtti.