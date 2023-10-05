2030 Dünya Kupası, üç kıta ve altı ülkede oynanacak

İspanya, Portekiz ve Fas ortak ev sahipleri olarak belirlenirken, turnuvanın açılışındaki ilk üç maç, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.



Güney Amerika'daki açılış maçları, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da 100 yıl önce düzenlenen ilk turnuvayı anmak için yapılacak.



Kararın, gelecek yılki FIFA Kongresi'nde resmileşmesi bekleniyor.



FIFA Başkanı Gianni Infantino "Bölünmüş bir dünyada, FIFA ve futbol birleştirici bir rol oynuyor" dedi.



Infantino "Tüm futbol dünyasını temsil eden FIFA Konseyi, oybirliğiyle ilki 1930'da yapılan Dünya Kupası'nın 100. yılını en uygun şekilde kutlama kararı aldı. " dedi.



FIFA Başkanı ayrıca, "2030'de eşsiz bir küresel ayak izimiz olacak. Üç kıta, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika ve altı ülke Arjantin, Fas, Paraguay, Portekiz, İspanya ve Uruguay dünyaya kucak açıp, birleştirecek" dedi.



FIFA ayrıca, 2034'teki turnuva için sadece Asya ve Okyanusya Futbol Konfederasyonuna üye ülkelerin ev sahipliği başvurularının kabul edileceğini vurguladı.



Suudi Arabistan'ın 2034'te ilk kez ev sahipliği başvurusu yapması bekleniyor.



1930'daki ilk Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan Uruguay'da turnuvanın açılış maçı yapılacak. Daha sonra Arjantin ve Paraguay'daki maçlar takip edecek.



48 takımın katılacağı turnuva daha sonra Kuzey Afrika ve Avrupa'ya geçecek.



Teklif resmileşirse, Fas Güney Afrika'dan sonra Dünya Kupası'nın oynanacağı ikinci Afrika ülkesi olacak.



Portekiz'de Dünya Kupası hiç oynanmadı, ancak Euro 2024 turnuvası bu ülkedeydi.



İspanya ise 1982'de Dünya Kupasına ev sahipliği yapmış ve turnuvayı İtalya üçüncü kez kazanmıştı.