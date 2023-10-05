Apple, aşırı ısınan iPhone 15 Pro'ları hedefleyen iOS 17.0.3'ü yayınladı

Apple, iPhone 15’lerde ve özellikle de Pro modellerde yaşanan aşırı ısınma sorunu için söz verdiği iOS 17 güncellemesini yayınladı. Şirket, iOS 17.0.3'ün "önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri sağladığını ve iPhone'un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olabilecek bir sorunu giderdiğini" söylüyor.





Apple, daha önce yaptığı açıklamada aşırı ısınma sorunundan kısmen de olsa iOS 17'deki bir hatayı sorumlu tutmuştu. Ayrıca, bazı üçüncü taraf uygulamaların da sisteme aşırı yüklenmesine neden olan hataları olduğunu belirtmişti. iOS 17.0.3 ile birlikte Apple, kendi payına düşeni yapıyor. Üçüncü taraf uygulama sorununu çözmek içinse Uber, Instagram ve Asphalt 9 gibi uygulamaların geliştiricileriyle birlikte çalışmaya devam ediyor.





iOS'u en son sürüme güncellemek için, iPhone'unuzda Ayarlar > Genel > Hakkında > Yazılım Güncelleme bölümüne gitmeli ve İndir ve Yükle seçeneğine dokunmalısınız.







iOS 17.0.3’e güncellenebilen iPhone modelleri ise şu şekilde listeleniyor:





iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone XR

iPhone Xs ve Xs Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max