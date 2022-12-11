Samanyolu Haber /Dünya / İran'da yeni idamlar bekleniyor /11 Aralık 2022 12:25

İran'da yeni idamlar bekleniyor

İran basını, Şekari’nin ardından başka infazların da gerçekleşebileceğini öne sürdü. Etemad gazetesi rejim karşıtı eylemlerle ilgili 24 göstericinin daha isminin yer aldığı bir "idam listesi" yayımladı.

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İran'da ülke geneline yayılan rejim karşıtı protestolarla ilgili en az 24 göstericinin daha idam edilebileceği belirtildi. İran gazetesi Etemad, adli makamlar tarafından oluşturulan bir listeyi yayımlayarak, listede ismi olan 24 eylemcinin "Allah'a savaş açma suçu" ile karşı karşıya olduğuna yer verdi. İran'da geçerli İslami yasalara göre, "Allah'a savaş açma" suçunu işleyenler idam cezası ile cezalandırılyor.

Listede ismi bulunanlardan rap şarkıcısı Muhsin Şekari, perşembe günü idam edilmişti. Eylemler sırasında tutuklanan Şekari, gösterilerle bağlantılı olarak idam cezasına mahkum edilen ve cezası infaz edilen edilen ilk gösterici olmuştu. Şekari'nin idamı İran içinde ve uluslararası toplumda büyük tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında olduğu İranlı siyasiler ülke çapındaki ayaklanmalara bir cevap olarak nitelendirdikleri infazı savunmuştu. Eylemciler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda misilleme tehdidinde bulunarak, "intikam" alacaklarının sinyallerini vermişti. Hafta boyunca yurt dışında yaşayan İranlılar da çeşitli gösteriler planlıyor.

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin ölümünün ardından 16 Eylül'de ülke çapında rejim karşıtı gösteriler başlamıştı. Protestolarda en az 470 kişi hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.
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