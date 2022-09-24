Samanyolu Haber /Dünya / İran'daki protestolarda 41 kişi yaşamını yitirdi /24 Eylül 2022 23:58

İran'daki protestolarda 41 kişi yaşamını yitirdi

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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İran devlet televizyonu, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde şuana kadar 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

İran'daki olaylarda sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İran güvenlik güçlerinin savunmasız kendi halkına nişan alarak ateş açtığı görülüyor. 

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin öldüğünü duyurdu. Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı belirtildi.
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