Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan 'batıya' yaptırım uyarısı: Ters tepti /06 Ekim 2022 21:20

İran'dan 'batıya' yaptırım uyarısı: Ters tepti

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzade'nin İran ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların ters teptiğini ifade ettiği aktarıldı.

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İran ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların ters teptiğini iddia eden İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzade, bu kararların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzade, Batı'nın, İran ve Rusya'ya yaptırım uyguladıktan sonra bundan etkilendiğini söyledi.

Ahmed Asadzade, bundan dolayı Batı'nın "bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu" savundu.

Asadzade, "Artık dünyanın gaza ve petrole ihtiyacı var. Bu konuyu dikkatli bir şekilde ele almak, şeffaf bir tavır almak iyi olur. İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar, bundan zarar görecek olan Batı'ya fayda sağlamaz. Bugün Avrupa'da bir gaz krizi var, sorunlar var - aynı şey petrol için de geçerli" dedi.
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