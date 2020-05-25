Samanyolu Haber /Gündem / İran'dan Türkiye'ye suçlama /25 Mayıs 2020 16:20

İran'dan Türkiye'ye suçlama

İran'dan Ağrı Doğubeyazıt'taki doğal gaz boru hattı patlamasıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh, Tahran yönetiminin onarım teklifinin Türkiye tarafından geri çevrildiğini öne sürdü.

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Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 31 Mart’ta Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama meydana gelmişti. İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC), boru hattına Türkiye sınırları içinde yapılan “terör saldırısı” nedeniyle gaz akışının durdurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu olayın üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından İran’dan çarpıcı bir açıklama geldi. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh devlet radyosunda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Petrol üretimi ve fiyatlarıyla ilgili konuştuktan sonra Türkiye-İran boru hattındaki duruma da değinen Zanganeh, flaş bir iddia ortaya attı. Tahran yönetiminin boru hattındaki hasarı onarmak için teklifte bulunduğunu söyleyen Zanganeh, Türkiye’nin bunu hoş karşılamayarak geri çevirdiğini öne sürdü.
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