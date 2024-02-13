Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın sattığı uçağa ABD el koydu /13 Şubat 2024 10:00

İran'ın sattığı uçağa ABD el koydu

ABD, Venezuelalı bir kargo şirketinin İran'dan satın aldığı Boeing 747 kargo uçağına "İran'a yönelik ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

ABD, Venezuelalı kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı kargo uçağına el koyduğunu duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika'nın yaptırım uyguladığı İranlı şirketlerden Mahan Hava Yolları'nın Venezuelalı kargo şirketine sattığı Boeing 747 kargo uçağının, Arjantin'den ABD'ye götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Haziran 2022'de ABD'nin talebiyle Arjantinli yetkililerce alıkonulan uçağa ihracat kontrol yasaları çerçevesinde el konduğu ve ıskartaya çıkarılacağı ifade edildi.

Uçağın satışında ABD'nin İran'a uyguladığı ihracat kontrol yasalarının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, "Adalet Bakanlığı, ulusal güvenliğimizi tehdit eden art niyetli düşman uluslarla mücadele etmek için ABD yasalarını en etkin biçimde kullanmayı sürdürecektir" ifadesi yer aldı.

Venezuela hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise söz konusu uçağın ABD'ye gönderilmesi "utanç verici bir operasyon" olarak nitelendirilirken, uçağın geri alınması için tüm mecralarda yasal hakların kullanılacağı vurgulandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ofisinden yapılan açıklamada da ABD ve Arjantin'in, "ticari ve sivil kurallarını hiçe saydığı" ve Venezuelalı kargo şirketinin haklarını gasp ettiği belirtildi.

İranlı Mahan Hava Yolları şirketi, el konulan uçakla herhangi bir bağının olmadığını ileri sürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'ın sattığı uçağa ABD el koydu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:58