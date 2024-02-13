CHP PM'de İstanbul adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere bir buçuk ay kala çalışmalarını hızlandırdı.





Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) dün iki kez toplanarak uzlaşılan isimlerde görüş birliği aradı.





İstanbul ve Ankara, iktidar cenahı için ifade ettiği anlam bakımından devamlı olarak gündemin ilk sıralarında yer alan illerin başında geliyor.





İki şehirde de 2019 itibariyle uzun yıllar süren AKP hakimiyetine son verilmiş ve yönetim, ana muhalefet partisine geçmişti. Buralarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la 'yola devam' kararı verilirken kimi ilçelerde de durum netleşti.





DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Çankaya'da Hüseyin Can Güner'in, Kadıköy’de Mesut Kösedağ’ın adaylığı kabul edildi. Ümraniye için ise Aykut Erdoğdu’nun ismi geçer oy aldı.





CHP PM’den geçen bazı seçim çevrelerinin adayları şöyle:





Ümraniye: Aykut Erdoğdu





Kadıköy: Mesut Kösedağ





Avcılar: Utku Caner Çaykara





Sarıyer: Oktay Aksu





Kağıthane: Tonguç Çoban





Adalar: Ali Ercan Akpolat





Zeytinburnu: Onur Soytürk





Esenyurt: Ali Gökmen





Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu





Beykoz: Alaattin Köseler





Çekmeköy: Orhan Çerkez





CHP'nin İstanbul'da daha önce açıkladığı adaylar ise şu şekilde:





Başakşehir: Mesut Öksüz





Bayrampaşa: Hasan Mutlu





Beyoğlu: İnan Güney





Çatalca: Erhan Güzel





Esenler: Hasan Dalkıran





Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen





Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe





Güngören: Temel Akkoç





Sancaktepe: Alper Yeğin





Silivri: Bora Balcıoğlu





Şile: Özgür Kabadayı





Tuzla: Eren Ali Bingöl





Üsküdar: Sinem Dedetaş





Şişli: Emrah Şahan





Ataşehir: Onursal Adıgüzel





Beşiktaş: Rıza Akpolat





Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık





Kartal: Gökhan Yüksel





Maltepe: Esin Köymen





Küçükçekmece: Kemal Çebi





Büyükçekmece: Hasan Akgün





Bahçelievler: Gülizar Emecan





Sultangazi: Ferhat Epözdemir





Arnavutköy: Tekin Aras





Sultanbeyli: Ayhan Koç





Bağcılar: Cem Kılıç





HATAY ADAYINDA DEĞIŞIKLIK YOK

Öte yandan CHP MYK’de tartışılması beklenen Lütfü Savaş ismi üzerinde ciddi oranda bir tartışma yaşanmadığı savunuldu. Savaş’ın adaylığının ardından gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinden de Lütfü Savaş isminin çıktığını ifade eden parti kurmayları, “Hatay’da Lütfü Savaş ile devam edilecek” dedi.





Hatay ile ilgili bir kararın bugün belli olmayacağı ve Genel Başkan Özgür Özel'in konuya ilişkin olarak yetki alabileceği belirtildi.





ÇANKAYA'DA TAŞDELEN DÖNEMİ BİTTİ

Ankara'da, CHP'nin kalesi konumundaki Çankaya ilçesinde aday olacak isim belli oldu.





İki dönem boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen'in dönemi sona erdi.





Onun yerine Çankaya'dan aday gösterilen isim ise Hüseyin Can Güner oldu.





Adana'da Seyhan belediye başkan adayı Oya Tekin, Yüreğir'de Nurettin Tanış, Çukurova'da ise Emrah Kozay aday olarak gösterildi. Aydın'da Didim adayı ise Hatice Gencay oldu. Sivas Divriği adayı Cihan Deniz Akbaş olarak belirlendi.





4 ilin belirlenen başkan adayı ise şöyle:





Kayseri: Murat Molu





Adıyaman: Abdurrahman Tutdere





Ordu: Zekai Sana





Malatya: Veli Ağbaba