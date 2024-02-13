CHP PM'de İstanbul adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere bir buçuk ay kala çalışmalarını hızlandırdı.
Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) dün iki kez toplanarak uzlaşılan isimlerde görüş birliği aradı.
İstanbul ve Ankara, iktidar cenahı için ifade ettiği anlam bakımından devamlı olarak gündemin ilk sıralarında yer alan illerin başında geliyor.
İki şehirde de 2019 itibariyle uzun yıllar süren AKP hakimiyetine son verilmiş ve yönetim, ana muhalefet partisine geçmişti. Buralarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la 'yola devam' kararı verilirken kimi ilçelerde de durum netleşti.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Çankaya'da Hüseyin Can Güner'in, Kadıköy’de Mesut Kösedağ’ın adaylığı kabul edildi. Ümraniye için ise Aykut Erdoğdu’nun ismi geçer oy aldı.
CHP PM’den geçen bazı seçim çevrelerinin adayları şöyle:
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Sarıyer: Oktay Aksu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Zeytinburnu: Onur Soytürk
Esenyurt: Ali Gökmen
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Beykoz: Alaattin Köseler
Çekmeköy: Orhan Çerkez
CHP'nin İstanbul'da daha önce açıkladığı adaylar ise şu şekilde:
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beyoğlu: İnan Güney
Çatalca: Erhan Güzel
Esenler: Hasan Dalkıran
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Sancaktepe: Alper Yeğin
Silivri: Bora Balcıoğlu
Şile: Özgür Kabadayı
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Şişli: Emrah Şahan
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Kartal: Gökhan Yüksel
Maltepe: Esin Köymen
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Bahçelievler: Gülizar Emecan
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Arnavutköy: Tekin Aras
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Bağcılar: Cem Kılıç
HATAY ADAYINDA DEĞIŞIKLIK YOK
Öte yandan CHP MYK’de tartışılması beklenen Lütfü Savaş ismi üzerinde ciddi oranda bir tartışma yaşanmadığı savunuldu. Savaş’ın adaylığının ardından gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinden de Lütfü Savaş isminin çıktığını ifade eden parti kurmayları, “Hatay’da Lütfü Savaş ile devam edilecek” dedi.
Hatay ile ilgili bir kararın bugün belli olmayacağı ve Genel Başkan Özgür Özel'in konuya ilişkin olarak yetki alabileceği belirtildi.
ÇANKAYA'DA TAŞDELEN DÖNEMİ BİTTİ
Ankara'da, CHP'nin kalesi konumundaki Çankaya ilçesinde aday olacak isim belli oldu.
İki dönem boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen'in dönemi sona erdi.
Onun yerine Çankaya'dan aday gösterilen isim ise Hüseyin Can Güner oldu.
Adana'da Seyhan belediye başkan adayı Oya Tekin, Yüreğir'de Nurettin Tanış, Çukurova'da ise Emrah Kozay aday olarak gösterildi. Aydın'da Didim adayı ise Hatice Gencay oldu. Sivas Divriği adayı Cihan Deniz Akbaş olarak belirlendi.
4 ilin belirlenen başkan adayı ise şöyle:
Kayseri: Murat Molu
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
Ordu: Zekai Sana
Malatya: Veli Ağbaba