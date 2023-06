Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Üç farklı kafeteryaya ırkçı motivasyonla düzenlediği silahlı saldırılarda 9 genci katlettikten sonra annesini öldüren, daha sonra da intihar eden saldırganın babası, Temiz Unvar'a yolladığı mektupların birinde şunları yazdı:

"Irkçılık karşıtı çalışmalarımız onu rahatsız ediyor"

Serpil Temiz Unvar, ırkçı saldırıdan sonra oğlunun adına bir eğitim inisiyatifi kurdu. "Ferhat Unvar Eğitim İnisiyatifi" ile çocuk ve gençlere ırkçılık ve faşizmin yol açtığı tehkiler anlatılıyor, demokratik, sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmelerine katkı veriliyor. İnisiyatif, aynı zamanda günlük yaşamda ırkçılıkla karşılaşanlara danışmanlık hizmeti de veriyor.

Hanau'da ne olmuştu?

Tobias R. isimli saldırgan 19 Şubat'ta Hanau'da nargile kafelere düzenlediği silahlı saldırıda aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu 9 kişiyi öldürmüş, ardından ailesiyle birlikte yaşadığı eve giderek kendisini ve annesini vurmuştu. Başsavcılık saldırganın suçu derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

19 Şubat 2020'de 9 göçmen gencin ırkçı bir saldırgan tarafından katledilmesiyle sarsılan Hanau kentinde kurban yakınları hâlâ huzursuz. Mağdurların bu kez de ırkçı saldırganın babasının tacizlerine maruz kaldığı ortaya çıktı. DW Türkçe 'nin edindiği bilgilere göre, 76 yaşındaki Hans-Gerd R., saldırıda 19 yaşındaki oğlu Ferhat Unvar'ı kaybeden Serpil Temiz Unvar'ın eşi ve çocuğuyla yaşadığı evin önüne sık sık kurt köpeğiyle gelip, uzun uzun bekleyerek taciz etti. Hans-Gerd R., Unvar ailesine ayrıca tehdit ve şantaj içeren mektuplar yolladı."Eğer göçmen olarak Alman halkının ülkesi hoşunuza gitmiyorsa, lütfen terk edin, hatta hızlı bir şekilde terk edin ve geldiğiniz yere geri dönün."Katilin babası daha önce yazdığı mektuplarda da tehdit ve tacizlerde bulundu.Hans-Gerd R. mektuplarda, Serpil Temiz Unvar'ın "Alman halkı ve göçmenler arasındaki barış içinde bir arada yaşamanın ölçüsünü aştığını" ileri sürerek, kendini "Federal Almanya'nın ortak sahibi" olarak tanımladı.Bir mektupta, "Hans-Gerd R., R. ailesi ve Federal Almanya aleyhine gerçekleştirdiğiniz iftira, saldırı ve yayınları durdurun" ifadelerini kullandı.Mektuplarda, "Temiz Unvar ve ait olduğu grupların kamu düzeni ve güvenliği ve Alman halkı için büyük bir tehlike" olduğunu belirtti.Zarfların üzerine gönderen olarak kendi ikamet adresini yazan Hans-Gerd R., oturduğu binayı ise "R. Anıtı" olarak adlandırdı.Serpil Temiz Unvar’ın evi ırkçı saldırganın ve babasının oturduğu eve birkaç yüz metre uzakta bulunuyor. Bu da onları endişenlendiriyor.Temiz Unvar inisiyatifte birlikte çalıştığı aktivistlerle ırkçılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla okullarda düzenli olarak etkinlikler gerçekleştiriyor.Temiz Unvar'a göre İnisiyatif’in çalışmaları katilin babasını rahatsız ediyor ve bunları engellemek için tacizlerde bulunuyor.DW Türkçe'ye konuşan Serpil Temiz Unvar, "Benim ırkçılığa karşı yürüttüğüm mücadelemi engellemek istiyor. Bunun için bizi taciz ediyor" dedi.Saldırganın babası hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir duruşmaya getirilirkenSaldırganın babası hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir duruşmaya getirilirkenSaldırganın babası hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir duruşmaya getirilirkenFotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture alliance27 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirten Unvar, "Bizim buradan taşınmamız için yapıyor bunları. Ama ben buradan bir yere gitmem. Oğlumun hatıraları ile dolu bu ev ve asla onu terk etmem. Biz taşınırsak o kazanacak. Buna asla izin vermeyeceğim" diye konuştu.Mektuplardaki ifadelerinden dolayı R.'nin de "tıpkı oğlu gibi ırkçı ve saldırgan" bir mizaca sahip olduğunun açıkça anlaşılabileceğini belirten Temiz Unvar, "Aslında çok korkak ve sinsi bir insan. Köpeğiyle evimizin önüne gelip duruyordu. Sonra köpeği elinden aldılar. Ondan sonra hiç gelmedi ama mektuplar yazmaya başladı" dedi.Söz konusu kişinin özellikle göçmen toplumu için tehlikeli olabileceğini ifade eden Temiz Unvar, "Her şey beklenir onun gibi insanlardan. Çünkü sağlıklı düşünemiyorlar. Sağlıklı düşünebilseydi ırkçı olmazdı. Toplum için bir tehlike oluşturuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.Temiz Unvar mektupları hem emniyete hem de Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'ye ilettiğini ve ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.Temiz Unvar tarafından yapılan suç duyurusu nedeniyle Hans-Gerd R. hakkında ırkçılık suçlamasıyla yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Ayrıca Hanau Mahkemesi R.'nin Serpil Temiz Unvar ve aile bireylerine yaklaşmaması yönünde karar verdi. Buna göre R.'nin Unvar ailesinin evine 70 metreden fazla yaklaşması ve uzaktan iletişim araçları kullanarak dahi iletişime geçmesi yasak.R. daha önce de aile bireylerine ve yaşadıkları eve yaklaşmama cezası almıştı. Ancak bunları ihlal etmiş, geçici olarak gözaltına alınmış, para cezalarına çarptırılmıştı. Para cezalarını ödemeyince kısa süre gözaltına alınmış, savcılık cezasına karşılık gelen miktarda mallarına el koyunca serbest bırakılmıştı.Temiz Unvar'a göre bu durum ırkçılar için uygun bir ortam sağlıyor."Bize denilen, mevcut yasaların bu kişiyi daha fazla engellemeye imkan vermediği. Ama yasalar insanlar için değil mi? Toplumu korumak için değil mi? Bu kişi açıkça toplum için bir tehdit. İlla birilerinin canının yanması mı lazım yasaların değişmesi için. Benim yetkililerden beklentim bu tür insanların topluma zarar vermelerinin önlenmesi için gerekli olan yasal düzenlemeleri bir an önce yapmaları" dedi.R. hakkında şimdiye kadar hakaret, tehdit, asılsız suçlama, ev dokunulmazlığına tecavüz, infaz görevlilerine direnme gibi suçlamalar nedeniyle 48 dava açıldı. R. 6 kez ihlal nedeniyle para cezasına çarptırıldı.Saldırılarda Türkiye kökenli Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Fatih Saraçoğlu ile Vili Viorel Paun (Romanyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Hamza Kurtovic (Bosnalı), Said Nesar Hashemi (Afganistanlı) ve Mercedes Kierpacz (Polonyalı) hayatlarını kaybetmişti.