Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Üç farklı kafeteryaya ırkçı motivasyonla düzenlediği silahlı saldırılarda 9 genci katlettikten sonra annesini öldüren, daha sonra da intihar eden saldırganın babası, Temiz Unvar'a yolladığı mektupların birinde şunları yazdı:

"Irkçılık karşıtı çalışmalarımız onu rahatsız ediyor"

Serpil Temiz Unvar, ırkçı saldırıdan sonra oğlunun adına bir eğitim inisiyatifi kurdu. "Ferhat Unvar Eğitim İnisiyatifi" ile çocuk ve gençlere ırkçılık ve faşizmin yol açtığı tehkiler anlatılıyor, demokratik, sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmelerine katkı veriliyor. İnisiyatif, aynı zamanda günlük yaşamda ırkçılıkla karşılaşanlara danışmanlık hizmeti de veriyor.

Hanau'da ne olmuştu?

Tobias R. isimli saldırgan 19 Şubat'ta Hanau'da nargile kafelere düzenlediği silahlı saldırıda aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu 9 kişiyi öldürmüş, ardından ailesiyle birlikte yaşadığı eve giderek kendisini ve annesini vurmuştu. Başsavcılık saldırganın suçu derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini açıklamıştı.