Titanik'e inerken kaybolan denizaltıyla ilgili umutlar azalıyor

Ancak denizaltının yüzeye çıkmayı başarıp başarmadığı da bilinmiyor. Pazar gününden bu deniz aracıyla bağlantı kurulamıyor.ABD Sahil Güvenlik Amirali John Mauger, NBC ve CNN televizyonlarına verdiği demeçte aramaların gece de devam ettiğini, deniz altı ve deniz üzerinde tarama işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Aramalar özellikle batığın olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.Son olarak düzenlenen basın toplantısında, bölgede uzaktan kumandalı denizaltı cihazlarının da arama işlemlerinde kullanıldığı belirtildi. Çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği, şu ana kadar yaklaşık 20 bin kilometre karelik bir alanda deniz üstünden de arama yapıldığı açıklandı. Yetkililer şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlayamadıklarını söyledi.Titanik batığını görmek üzere denizaltında İngiliz milyarder Hamish Harding ve Pakistanlı ünlü işadamı Şehzade Davud ve oğlu Süleyman da vardı. 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henri Nargeolet ve denizaltının da sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO’su Stockton Rush da deniz aracıyla dalış yapanlar arasındaydı. Turistik dalış için belirlenen fiyat şirket tarafından kişi başı 250 bin dolar olarak açıklanmıştı.Pakistanlı Davud ailesi tarafından yapılan açıklamada, Şehzade ve Süleyman Davud için herkesin dua etmesi istendi.Yetkililer arama yapılan bölgede, denizin 3 bin 962 metre altına kadar tarama yapabilen sonar radarlar kullanıldığını açıkladı. Öte yandan bölgedeki sivil gemilere de arama kurtarma çalışmasına katılmaları çağrısında bulunulduğu belirtildi.1912 yılında batan Titanik gemisi denizen 3 bin 810 metre derininde yatıyor. Titan isimli denizaltı aracının ortalama 2 saatte Titanik’in batığına ulaştığı biliniyor.OceanGate şirketi de denizaltının kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.ABD Sahil Güvenlik yetkilileri Titan dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra denizaltıyla irtibatın kesildiğini, bir daha da iletişim kurulamadığını açıkladı.OceanGate şirketinin kurucusu ve aynı zamanda kendisi de denizaltında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Action Aviation’ın da sahibi olan Harding, dalış öncesinde Cumartesi günü Facebook sayfasında paylaştığı mesajında “Newfoundland’te 40 yıldır görülen en kötü kış koşulları nedeniyle bu, 2023 yılında Titanik’e yapılan ilk ve son insanlı dalış olacak gibi duruyor. Hava bir imkan sundu ve yarın dalışı deneyeceğiz. Eğer hava koşulları izin verirse keşife dair daha fazla bilgiler yolda, bekleyin!” ifadelerini kullandı.Harding’in üvey oğlu daha sonra Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, denizaltının kaybolduğu bilgisini paylaştı ve herkesten dua etmesini istedi. Ancak daha sonra bu paylaşımını da ailenin mahremiyeti gerekçesiyle kaldırdığını açıkladı.Harding’in paylaşımlarına göre ekip Cuma günü yola çıkmış, dalış da Pazar sabahı başlamıştı.Denizaltında bulunan Şehzade Davud, Pakistan’ın en büyük şirketlerinden biri olan Engro Corporation’un sahibi. Şirket, enerji alanından otomobil üretimine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Davud’un yönetim kurulu üyesi olduğu California’daki SETI Araştırma Enstitüsü de Davud’ın iki oğlu ve eşiyle birlikte İngiltere’de yaşayan bir işadamı olduğu bilgisini paylaştı.Titanik 1912 yılında battığında bin 500’den fazla kişi hayatını hayatını kaybetmiş, facia ilerleyen yıllarda kitaplara ve filmlere konu olmuştu. 1997 yılında James Cameron imzalı “Titanik” filmi tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden biri olarak kayda geçmişti.