Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ Şam yolcusu /21 Haziran 2023 08:19

Ümit Özdağ Şam yolcusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında bir heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini açıkladı.

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Son yıllarda mülteci karşıtı açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, göçmen düşmanlığına kadar uzanan çalışmalarını sürdürüyor.

Seçimlerde de Suriyeli mültecilerin 'Zafer Turizm' ile Suriye'ye geri göndereceğini bir çok dile getiren Özdağ'dan yeni bir hamle geldi.

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ŞAM'A GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Özdağ, TİVİ 6’da Hüseyin Bekar ile Ankara Meydanı programına konuk oldu ve Şam’a gideceklerini açıkladı.

Özdağ, "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" dedi.
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