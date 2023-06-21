Ümit Özdağ Şam yolcusu

Ümit Özdağ: Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söylediÜmit Özdağ: Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söyledi





Özdağ, TİVİ 6’da Hüseyin Bekar ile Ankara Meydanı programına konuk oldu ve Şam’a gideceklerini açıkladı.

Son yıllarda mülteci karşıtı açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, göçmen düşmanlığına kadar uzanan çalışmalarını sürdürüyor.Seçimlerde de Suriyeli mültecilerin 'Zafer Turizm' ile Suriye'ye geri göndereceğini bir çok dile getiren Özdağ'dan yeni bir hamle geldi.Özdağ, "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" dedi.