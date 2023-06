Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a: Samimi olduğunu düşünmüyorum

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sports Digitale'e konuşan Kocaman, sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



Fenerbahçe'nin her dönem çok kaliteli kadroları olduğunu ama 2017-18 sezonunda uyum ile çok güçlü bir kadro yakaladıklarını belirten Kocaman, "Şöyle bir geçmişe dönüp baktığım zaman mesleki anlamda önemli hatalarımdan bir tanesinin 2012-13 sezonunda ayrılmak olduğunu söyleyebilirim. Çok çok güçlü bir takım vardı.



Kuvvetli bir takım vardı ve kuvveti şundan kaynaklanıyordu; güçlü kadrolar bugünkü de dahil olmak üzere Fenerbahçe'de her zaman vardı ama en büyük güç, onları uyumlu hale getirmek. Yani 10 birimi 13 birim, 14 birim üretebilecek hale getirdiğiniz zaman güç haline geliyor. Yakın tarihin en kuvvetli kadrosuydu.



Bu kuvvetliyi çok kalite anlamında değil ama bu kadar uyumlu ve güç üreten bir kadro yoktu. Benim geçmişe dönüp baktığım zaman ciddi hatalarımdan bir tanesi. Bence Fenerbahçe için de kırılma anlarından bir tanesi. Benim görüşüm olarak söyleyebilirim" dedi.



O dönemde Fenerbahçe'de kalmak isteyip istemediğine ilişkin soruyu yanıtlandıran deneyimli çalıştırıcı, "2017-18'de de sezonun ikinci yarısında özellikle uyumlu kadroyu yakalamıştık. Belki 2012-13 kadar kalite açısından yukarıda değildi ancak uyum açısından çok uyumlu bir kadro yakalanmıştı. Yani her antrenörün bence hayalidir. Bütün çalışmalarımız o uyumu yakalayacak takım. O nedenle benim yapmam gereken şey ayrılmaktı. Hiç olmazsa dedim %1 bile ihtimal varsa...



En azından rüzgar da gözüküyordu, gideceğimin, kararın ne olacağını aşağı yukarı tahmin ediyordum. Ama bu sefer en azından, '%1 bile olsa şansın 'Kendin karar verme Aykut' diye kendime bir telkinde bulundum, o yüzden durdum. Çünkü o uyumlu takımı yakalamak bizim işteki en zor işlerden bir tanesi. Bu duygularla Ali Bey ile görüşmelerimiz oldu. Pazar günü kongre yapıldı, biz 5 gün sonra cuma günü görüştük. Cumartesi Comolli ile görüştüm, pazar günü tekrar Ali Bey ile baş başa 2-2.5 saatlik bir görüşmemiz oldu.



Konuşmaların içeriğine girmeyeceğim. Bir tanesi 4 kişi arasında yapılan konuşmaydı, bir tanesi de bire bir konuşmaydı fakat bunlarla ilgili söyleyeceğim şeyler polemik konusu olur, yanlış tarafa doğru gidebilir. Son derece kuvvetli bir takımım olduğunu düşünüyordum. O düşüncelerime uygun bir konuşma yaptım" ifadelerini kullandı.



'BU DENKLEMİN İÇİNDE OLMADIM, OLMAYACAĞIM'



O gün için 2-3 transferle yola devam etmek gibi bir kararı olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlandırırken Aykut Kocaman, bugün Fenerbahçe'nin teknik direktör arayış sürecine dikkat çekti ve bunun tamamen dönemsel bir tesadüf olduğunu ve bu denklemin içinde yer almadığını belirterek, "Bu biraz mali portreye göreydi. Çünkü Ali Bey'in ilk sorduğu soru oydu.



Ben de eğer mali sıkıntılar varsa şu durumda şöyle olabilir, bu durumda böyle olabilir diye birkaç parçaya bölerek anlatmaya çalıştım ama bir taraftan da atlıyordum onu da söylemem lazım. Şunu düşünmüyorum. Önce şunu belirteyim. Şu anda Fenerbahçe'nin antrenör aradığı günde konuşmalarımız denk geldi. Ben, bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım da zaten. Onu söylüyorum.



Bu konuşmalar, tamamen ve tamamen son 1-1.5 yıldır çeşitli şekilde konuştuğumuz şeylerin biraz zamanı da geldi sezon sonunda konuşalım şeklinde yaptığımız dönemsel bir şey oldu. Çünkü ufak tefek birtakım konularda en azından bugüne kadarki birikimlerimle bir şeyleri anlatmaya çalışırken son 1.5 yıldır kendime yarattığım huzur ortamının içinde sarsılmak istemiyorum yani.



Durup dururken değmeyecek ağızların sonuçta malzemesi olmak istemiyorum. Esas derdim bu. Böyle bir şey yok. Bu söyleyeceklerim de bu şekilde anlaşılırsa sevinirim" diye konuştu.



'ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNİN SAMİMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'



Ali Koç'un 2017-18 sezonu sonunda kendisini göndermeyi hata olarak gördüğüne ilişkin sözlerine değinen Kocaman, "Buradan şimdi tekrar oraya gidiyorum. Ali Bey'in 'Aykut Kocaman'ı göndermek hataydı' sözlerinin artık çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şundan dolayı söylüyorum eğer böyle olsaydı, bu büyük hata, ben, Hasan için de geçerli. Ben bu takımın en önemli kaybının Hasan Çetinkaya olduğunu düşünüyorum.



Hafıza taşıması lazım bu kulüplerin. Şunun adamı, bunun adamı, şöyle, böyle diye olmaz. Bunlar zaten çok ağır suçlamalar. Bizim gibi insanlar da her yerde söylediğim gibi bulunduğumuz kulübe, her kulübe büyük aidiyet duygusuyla sahip çıkmaya çalıştık ki Fenerbahçe'de bunun farklı olması mümkün değildi. Hasan için de geçerliydi. Çünkü Ali Bey, Hasan için de aynısını söyledi. 'Pek çok taşı yerinden oynatmamız gerekiyordu' dedi. Ben bunun çok samimi olduğunu düşünmüyorum" dedi.



'HER İSİMDEN BAHSEDİLDİ SADECE BİR KİŞİNİN İSMİNDEN BAHSEDİLMEDİ'



Sözleri samimi bulmama noktasında Fenerbahçe'de son dönemde herkesin teknik direktörlük için adı geçerken kendisinin isminin geçmemesine ilişkin ise Aykut Kocaman, "Bu kadar kriz ortamında... 5 senedir herhalde Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye Ligi'nin her isminden bahsedildi ama bir kişinin isminden bahsedilmedi. Aykut Kocaman'ın isminden bahsedilmedi. Eğer bu bir hata olarak görülüyorsa bu hata olarak düzeltilmeliydi. Tekrar söylüyorum ben bu denklemin içinde yokum bu başka bir şey.



En azından kullanılan cümlelerin en azından kendi adıma söylediğim sözlerde düzeltmeler yaparken gideceği bir yer var veya arkası var dikkat ettim bütün hatalarıma rağmen ama burada bu cümlemin doğru olması için hemen sağlamasının olması lazım. 100'lerce isim geçerken örneğin Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyorsa orada...



1 SÜPER LİG 3 TÜRKİYE KUPASI



Kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Kocaman son kupa zaferini ise Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda yaşamıştı.



Son çalıştırdığı kulüp olan Başakşehir ile 29 maça çıkan ve 2 Ekim 2021 günü görevinden ayrılan Aykut Kocaman, bu 29 maçı 1.14 puan ortalamasıyla tamamlamıştı.



Kaynak: Sports Digitale