Samanyolu Haber /Gündem / İş insanı Koray Vural Tacikistan'da kaçırıldı /17 Eylül 2023 11:38

İş insanı Koray Vural Tacikistan'da kaçırıldı

15 Temmuz sonrası yaşanan yurt dışında yasa dışı adam kaçırma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 30 yıldır Tacikistan'da yaşayan iş insanı Koray Vural dün sabah kaçırıldı.

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Adam kaçırma skandallarının yeni adresi Tacikistan oldu. 

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR
1994 yılından bu yana Tacikistan’da yaşayan iş insanı Koray Vural dün sabah Duşanbe saati ile 9.30'da işyerine giderken kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından bir arabaya bindirilerek kaçırıldı. Yakınları Koray Vural’ın Türkiye’ye iade edilmesinden endişe ediyor. Koray Vural evli ve 3  çocuk babasıydı.

BM'YE 'GÜVENLİ ÜLKEYE YERLEŞTİRİLME' BAŞVURUSU YAPMIŞTI
1977 doğumlu olan Koray Vural 1994’te Duşanbe’ye üniversite eğitimi için gitti. Mezuniyet sonrası farklı eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2016 yılında ticaretle uğraşmaya başladı ve farklı firmaların temsilciliğini yapıyordu. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun süresi 2020 yılında biten ve uzatılmayan Vural’ın eşi Tacikistan vatandaşı olduğundan dolayı süresiz oturma izni vardı.

Koray Vural, güvenli ülkelerden birine yerleştirilme talebiyle Birleşmiş Milletler'e başvuru yapmıştı ve kısa süre içinde sürecin sonuçlanmasını bekliyordu
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